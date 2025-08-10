Simona Molinari al Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei

Share

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei ed arriva una delle voci più raffinate e originali del panorama italiano: Simona Molinari, protagonista di un appuntamento speciale con lo spettacolo “La Donna è Mobile”, domani 10 agosto alle ore 21:00 presso il Parco Colonia Montana, ad Agerola.

Sospesa tra cielo e mare, nello straordinario scenario del Parco Colonia Montana, Simona Molinari guiderà il pubblico in un emozionante viaggio musicale e teatrale, scritto insieme a Simona Orlando, che celebra la figura femminile in tutte le sue sfumature. Ispirato all’aria immortale del Rigoletto, il titolo diventa manifesto di versatilità, forza e libertà espressiva: qualità che appartengono alle donne di ieri e di oggi, spesso invisibili ma sempre essenziali.

Sul palco, una straordinaria band tutta al femminile, con Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale, accompagnerà la cantautrice in un repertorio che abbraccia mondi sonori lontani. La drammaturgia, scritta insieme alla giornalista Simona Orlando, intreccia riferimenti musicali e letterari: da Nina Simone a Billie Eilish, da Anna Magnani a Violeta Parra, passando per le scrittrici Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker, George Eliot e molte altre.

“La Donna è Mobile” non è solo un concerto: è un atto poetico e teatrale, che sa alternare ironia e profondità, leggerezza e introspezione. Ogni brano racconta una storia, ogni voce svela una narrazione che spesso è rimasta ai margini. Simona Molinari la riporta al centro con grazia e intensità.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Domenica 10 agosto 2025 – ore 21:00

Parco Colonia Montana

Simona Molinari – “La donna è Mobile”

presenta Gianmaurizio Foderaro

AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI

FESTIVAL DELL’ALTA COSTIERA AMALFITANA 2025

Il programma completo:

Mercoledì 16 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

ARISA in trio

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro

Giovedì 17 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

WALTER RICCI in concerto

“‘A FREVA” – Napoli , il mondo in jazz

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Lunedì 21 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO ROBERTO BRACCO

A67’ e CRISTINA DONADIO

in NEMESI D’AMORE E D’ANARCHIA

Martedì 22 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

ENZO DECARO & Anema

in “RENATISSIMO” dedicato a Carosone

presenta Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 23 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO FRANCESCO CILEA

AOSTA CLASSICA BIG BAND feat MARIO BIONDI

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 24 luglio h. 21:00

ANFITEATRO

PREMIO FRANCESCO CILEA

CARO PIER PAOLO di Dacia Maraini

con Anna Teresa Rossini e Alessio Messersì voci recitanti, Pino Clementi sax e flauto

e la straordinaria partecipazione di Mariano Rigillo

Sabato 26 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PEPPE SERVILLO &

Cristiano Califano

“NAPULITANATA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedi 29 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO HHT ITALIA

DANIELE SILVESTRI Live acustico

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 30 luglio h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

NEGRITA acoustic trio

Talk & Live ’25

con Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 31 luglio h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

PREMIO SALVATORE SAETTA

RAFFAELE GAIZO meet Gianluca Galvani 5tet

UN AGEROLESE A NEW YORK

Venerdì 1 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

CLAUDIA CAMPAGNOLA

con Antonio Carluccio e Luca Scorziello

“ISTANTANEE DI DONNA”

di Paolo Logli

Mercoledì 6 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LRDL

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

“GIORNI FELICI SUMMER EDITION 2025”

presenta Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 7 agosto h. 18.30

ANFITEATRO

Reading con AMARA

LA CERTEZZA DI ESSERE VIVA

Ed Baldini + Castoldi

Giovedì 7 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

MARCO FERRADINI in trio

“L’UVA E IL VINO”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Venerdì 8 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

AMARA

AMARA LIVE TOUR 2025

Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro

Domenica 10 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

SIMONA MOLINARI

“LA DONNA È MOBILE”

presenta Gianmaurizio Foderaro

Lunedì 11 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

LARA DEI

MATSBY

PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA

MR RAIN

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 12 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

LARA DEI

“LARA DEI CHI?”

MATSBY

“AGRODOLCE”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 13 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GIO’di TONNO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Venerdì 15 agosto h. 5.00

MONTE TRE CALLI

L’ALBA MAGICA

Lunedì 18 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

RONDINE

“PRENDETECI SUL SERIO”

CHIARA GALIAZZO

“ALLEGRIA BUGIARDA”

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Martedì 19 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GRAZIA DI MICHELE

“LE DONNE E LA VITA”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro

Mercoledì 20 agosto h. 21:00

PARCO COLONIA MONTANA

PREMIO AGEROOLA ALLA CARRIERA

FAUSTO LEALI

“LIVE 2025”

conduce Gianmaurizio Foderaro

Giovedì 21 agosto h. 21.00

ANFITEATRO

ERRI DE LUCA

in ANDARE FUORI TEMA

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency