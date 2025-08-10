Simona Molinari al Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei

Prosegue l’edizione 2025 del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei ed arriva una delle voci più raffinate e originali del panorama italiano: Simona Molinari, protagonista di un appuntamento speciale con lo spettacolo “La Donna è Mobile”, domani 10 agosto alle ore 21:00 presso il Parco Colonia Montana, ad Agerola.
Sospesa tra cielo e mare, nello straordinario scenario del Parco Colonia Montana, Simona Molinari guiderà il pubblico in un emozionante viaggio musicale e teatrale, scritto insieme a Simona Orlando, che celebra la figura femminile in tutte le sue sfumature. Ispirato all’aria immortale del Rigoletto, il titolo diventa manifesto di versatilità, forza e libertà espressiva: qualità che appartengono alle donne di ieri e di oggi, spesso invisibili ma sempre essenziali.
Sul palco, una straordinaria band tutta al femminile, con Sade Mangiaracina, Francesca Remigi, Chiara Lucchini ed Elisabetta Pasquale, accompagnerà la cantautrice in un repertorio che abbraccia mondi sonori lontani. La drammaturgia, scritta insieme alla giornalista Simona Orlando, intreccia riferimenti musicali e letterari: da Nina Simone a Billie Eilish, da Anna Magnani a Violeta Parra, passando per le scrittrici Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker, George Eliot e molte altre.
“La Donna è Mobile” non è solo un concerto: è un atto poetico e teatrale, che sa alternare ironia e profondità, leggerezza e introspezione. Ogni brano racconta una storia, ogni voce svela una narrazione che spesso è rimasta ai margini. Simona Molinari la riporta al centro con grazia e intensità.
Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
INFO SPETTACOLO
Domenica 10 agosto 2025 – ore 21:00
Parco Colonia Montana
Simona Molinari – “La donna è Mobile”
presenta Gianmaurizio Foderaro
AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI
FESTIVAL DELL’ALTA COSTIERA AMALFITANA 2025
Il programma completo:
Mercoledì 16 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO SALVATORE DI GIACOMO
ARISA in trio
Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro
Giovedì 17 luglio h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
WALTER RICCI in concerto
“‘A FREVA” – Napoli , il mondo in jazz
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Lunedì 21 luglio h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
PREMIO ROBERTO BRACCO
A67’ e CRISTINA DONADIO
in NEMESI D’AMORE E D’ANARCHIA
Martedì 22 luglio h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
ENZO DECARO & Anema
in “RENATISSIMO” dedicato a Carosone
presenta Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 23 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO FRANCESCO CILEA
AOSTA CLASSICA BIG BAND feat MARIO BIONDI
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Giovedì 24 luglio h. 21:00
ANFITEATRO
PREMIO FRANCESCO CILEA
CARO PIER PAOLO di Dacia Maraini
con Anna Teresa Rossini e Alessio Messersì voci recitanti, Pino Clementi sax e flauto
e la straordinaria partecipazione di Mariano Rigillo
Sabato 26 luglio h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
PEPPE SERVILLO &
Cristiano Califano
“NAPULITANATA”
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Martedi 29 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO HHT ITALIA
DANIELE SILVESTRI Live acustico
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 30 luglio h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
NEGRITA acoustic trio
Talk & Live ’25
con Gianmaurizio Foderaro
Giovedì 31 luglio h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
PREMIO SALVATORE SAETTA
RAFFAELE GAIZO meet Gianluca Galvani 5tet
UN AGEROLESE A NEW YORK
Venerdì 1 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
CLAUDIA CAMPAGNOLA
con Antonio Carluccio e Luca Scorziello
“ISTANTANEE DI DONNA”
di Paolo Logli
Mercoledì 6 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
LRDL
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
“GIORNI FELICI SUMMER EDITION 2025”
presenta Gianmaurizio Foderaro
Giovedì 7 agosto h. 18.30
ANFITEATRO
Reading con AMARA
LA CERTEZZA DI ESSERE VIVA
Ed Baldini + Castoldi
Giovedì 7 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
MARCO FERRADINI in trio
“L’UVA E IL VINO”
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Venerdì 8 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
AMARA
AMARA LIVE TOUR 2025
Musica e Parole con GianMaurizio Foderaro
Domenica 10 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
SIMONA MOLINARI
“LA DONNA È MOBILE”
presenta Gianmaurizio Foderaro
Lunedì 11 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
LARA DEI
MATSBY
PREMIO SPECIALE FESTIVAL AGEROLA
MR RAIN
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Martedì 12 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
LARA DEI
“LARA DEI CHI?”
MATSBY
“AGRODOLCE”
Musica e Parole
con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 13 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
GIO’di TONNO
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Venerdì 15 agosto h. 5.00
MONTE TRE CALLI
L’ALBA MAGICA
Lunedì 18 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
RONDINE
“PRENDETECI SUL SERIO”
CHIARA GALIAZZO
“ALLEGRIA BUGIARDA”
Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro
Martedì 19 agosto h. 21:00
BELVEDERE PUNTA CORONA
GRAZIA DI MICHELE
“LE DONNE E LA VITA”
Musica e Parole
con Gianmaurizio Foderaro
Mercoledì 20 agosto h. 21:00
PARCO COLONIA MONTANA
PREMIO AGEROOLA ALLA CARRIERA
FAUSTO LEALI
“LIVE 2025”
conduce Gianmaurizio Foderaro
Giovedì 21 agosto h. 21.00
ANFITEATRO
ERRI DE LUCA
in ANDARE FUORI TEMA
Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency