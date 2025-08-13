FERRAGOSTO 2025 al Bioparco di ROMA

Share

In programma attività educative, cocomeri agli animali e visita alla mostra ‘Plasticocene’

Venerdì 15 agosto il Bioparco di Roma è aperto e propone varie attività. Dalle ore 11.00 alle 16.00 le famiglie potranno partecipare agli incontri educativi ‘Chi non si adatta è perduto’.

In compagnia di un operatore didattico, si osserveranno da vicino animali molto interessanti come gechi del Madagascar, pitone reale, testuggine dalle zampe rosse, axolotl, camaleonte dello Yemen, pogona, chiocciola gigante del Madagascar, insetti stecco.

Si potrà scoprire come, attraverso la selezione naturale, le forme di vita abbiano trovato adattamenti molto ingegnosi per riuscire a sopravvivere.

Perché alcuni anfibi hanno colori spenti e altri sgargianti? L’axolotl è un pesce? Molti animali hanno le corna, perché alcuni le perdono altri no? A queste e a tante altre domande si troverà una risposta. Inoltre, sarà possibile manipolare diversi reperti come palchi, corna, vertebre di giraffa, uova di struzzo per sperimentarne il peso, la consistenza, la forma e scoprire che ognuno di quei reperti rappresenta l’incredibile risultato di un percorso evolutivo molto lungo. Prenotazione obbligatoria; si prenota il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco, fino a esaurimento posti.

Nella Sala degli elefanti si potrà visitare l’esposizione Plasticocene, costituita da installazioni artistiche accompagnate da pannelli informativi sulla salvaguardia dell’ambiente acquatico e marino.

Gli argomenti trattati spaziano dalla nascita della plastica, al suo riuso e riciclo, passando per la tropicalizzazione dei mari causata dai cambiamenti climatici, analizzando tematiche come la sovrapesca e l’invasione delle specie aliene, con focus sull’inquinamento da plastiche e microplastiche. La rassegna è ideata e curata dall’artista divulgatrice Elisabetta Milan, con il supporto scientifico del WWF Area Marina Protetta di Miramare.

Durante i pasti degli animali, dalle 11.00 alle 14.30, in occasione di Ferragosto, i guardiani distribuiranno cocomeri a: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, orsi bruni e scimpanzé. Mentre otarie della California e pinguini del Capo mangeranno rispettivamente alle 15.30 e 16.00.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.

Comunicato stampa Bioparco