Cineteca Milano, Ferragosto memorabile tra Castello Sforzesco, Arlecchino e MIC

In via Vittorio Emanuele, sotto i portici, lungo il lago ci sono delle belle ragazze dalle braccia nude, qualcuna è in calzoncini ma sono poche; i giovanotti portano maglioni stranissimi, sono tutti pelle, e negli occhi hanno una luce opaca come se non vedessero niente. Una matura signora straniera dalla pelle vizza e dalla chioma sfacciatamente argentata se ne va con la schiena nuda come se compisse un rito; e le braccia lunghissime e magre sembrano pendere afflosciate sotto il peso degli anelli che le caricano le mani. I cani… ma quanti cani di questi tempi, non so immaginare da dove siano sbucati. Che siano i cani di tutte le famiglie che sono partite per la villeggiatura? Devono essere i più felici, così liberi da ogni impegno di andarsene, di divertirsi. Tristezza del Ferragosto, secondo carnevale, quando la gente fa di tutto per divertirsi, per partire, per spogliarsi, e non ci riesce. Più si spogliano e più sono vestiti, squallidamente vestiti. Incubi.