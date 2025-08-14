Cineteca Milano, Ferragosto memorabile tra Castello Sforzesco, Arlecchino e MIC

Partiamo dall’arena al Castello Sforzesco dove si sta tenendo fino al 27 agosto la rassegna “Tutto il bello del cinema”, organizzata da Cineteca Milano in collaborazione con il Comune di Milano e grazie al supporto di Fondazione AEM e Fondazione Banca Popolare di Milano. Il 15 agosto, ideale giro di boa della rassegna, sarà in programma alle 21.00 l’irresistibile musical Mamma Mia! di Phyllida Lloyd con un cast stellare formato da Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard e Julie Walters.
Dichiara Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano: «La rassegna “Tutto il bello del cinema” sta registrando dal suo inizio, il 3 agosto, ripetuti sold out al Castello Sforzesco. Un grandissimo successo, anche oltre le nostre più rosee aspettative, che dimostra come la nostra proposta per la città, fatta di film cult, grandi successi, commedie, capolavori e film di genere – tutti rigorosamente gratuiti – stia riscontrando un’adesione enorme da parte di un pubblico composito, anche internazionale, fatto di tanti giovani, turisti, famiglie e anche spettatori più maturi. Siamo convinti che fino alla fine il gradimento della nostra proposta sarà altissimo. Grazie ovviamente al Comune di Milano e ai nostri partner, in particolare Fondazione AEM e Fondazione BPM, che hanno reso possibile questo risultato. Ne approfitto, però, per invitare il pubblico anche a scoprire le nostre proposte di Ferragosto al cinema Arlecchino e al MIC – Museo Interattivo del Cinema».
Al cinema Cineteca Milano Arlecchino di via San Pietro all’Orto 9, piatto forte della programmazione del 15 agosto sarà il film Pranzo di Ferragosto, che segnò l’esordio alla regia di Gianni di Gregorio nel 2008 e che ormai è diventato un vero e proprio cult.
In programma anche nuovi appuntamenti con le rassegne “Lezioni di piano” (Il flauto magico), “Hitchcock inglese” (Il club dei 39) e “Il meglio del Cinema Ritrovato 2025” (L’horloger de Saint -Paul).
Passando al MIC – Museo Interattivo del Cinema, vi ricordiamo che anche a Ferragosto sarà possibile visitare la mostra “La Pop Art animata di Bruno Bozzetto”, grande successo di questi mesi che sta conquistando sia i più piccoli che i più grandi, affascinati dall’arte del massimo maestro dell’animazione italiana.
Infine, un’autentica chicca letteraria. Sempre a proposito di Ferragosto, vi proponiamo il geniale pezzo che Morando Morandini, uno dei massimi critici cinematografici del Novecento, scrisse per L’Ordine nel 1948, contenuto in “100 pezzi facili di Morando Morandini” a cura di Luisa Morandini, promosso da Cineteca Milano e intitolato “Incubi di Ferragosto. Un pezzo di colore da fare”: «Ci pensavo da qualche giorno, forse me lo sono sognato anche di notte il pezzo di colore sul Ferragosto; se tardava a venire sarebbe diventato un incubo, ma siamo giunti alla vigilia e il pezzo non l’ho fatto.
Tutto il giorno ho vagabondato con il naso all’aria e gli occhi bene aperti per le vie del centro, nei sobborghi polverosi della periferia, lungo i viali in riva al lago soffusi di un’abbacinata luce solare. Niente, non ho trovato niente.
Almeno a Milano c’è da ricamare sull’esodo in massa della cittadinanza, sull’assalto ai treni, condotto con quel fanatismo allegro ed euforico che i meneghini sfoderano nelle occasioni eccezionali, sui cinquanta milioni incassati alla Centrale, sulla città decongestionata, ma a Como? Non molti i partenti, numerosi gli arrivi, ma, almeno per oggi, non molto superiori agli altri sabati. Città decongestionata? Ma nemmeno per sogno! Assalto ai treni? Ma no! La calura che incombe sulla città? Ma se la punta massima della temperatura ha toccato i 24,6°! Non c’è mai stato un Ferragosto così fresco, così meno Ferragosto.
Ma non c’erano scuse che tenessero, il pezzo ci voleva, così vuole una maledetta tradizione giornalistica. Dove potevo sbattere il capo? I miei colleghi mi guardavano divertiti, mi propinavano consigli velenosi, argomenti impossibili. Mi sembrava di essere un cane che corra attorno alla sua coda; poi Pitagora mi sussurrò con un sorriso arioso: “Ma ci sono le angurie”.
Feci un balzo, le angurie no. Di tutto scrivere, tranne che delle angurie; mi piacciono, ma che cosa scrivere delle angurie, quando su tutti i giornali della penisola, da cinquant’anni a questa parte, non si fa che pubblicare, una volta all’anno, un corsivo sulle angurie? Ero ancora un ragazzetto dai calzoni corti quando misi il piede per la prima volta nella redazione dell’“Ordine” e quindici giorni dopo pubblicavo un pezzetto sulle angurie con tanto di firma.
Angurie o meloni? L’italianità dell’anguria. La tradizione popolare dell’anguria. No, i calzoni corti, purtroppo, non li porto più. Ce ne sono a mucchi addossati alle mura cittadine: a venticinque lire il chilo, belle, fresche e… “bbone”. Sono lì ammucchiate anche di notte, e la luna scopre la loro viscida nudità come in un quadro metafisico. Vicino, arrotolato in qualche coperta sporca, ci dorme qualcuno, e la mattina, svegliandosi, gli occhi ancora rinsecchiti, non fa che stendere una mano, e sentire la loro frescura.
In via Vittorio Emanuele, sotto i portici, lungo il lago ci sono delle belle ragazze dalle braccia nude, qualcuna è in calzoncini ma sono poche; i giovanotti portano maglioni stranissimi, sono tutti pelle, e negli occhi hanno una luce opaca come se non vedessero niente. Una matura signora straniera dalla pelle vizza e dalla chioma sfacciatamente argentata se ne va con la schiena nuda come se compisse un rito; e le braccia lunghissime e magre sembrano pendere afflosciate sotto il peso degli anelli che le caricano le mani. I cani… ma quanti cani di questi tempi, non so immaginare da dove siano sbucati. Che siano i cani di tutte le famiglie che sono partite per la villeggiatura? Devono essere i più felici, così liberi da ogni impegno di andarsene, di divertirsi. Tristezza del Ferragosto, secondo carnevale, quando la gente fa di tutto per divertirsi, per partire, per spogliarsi, e non ci riesce. Più si spogliano e più sono vestiti, squallidamente vestiti. Incubi.
Ma io rinuncio al pezzo su Ferragosto.
L’anno scorso non c’ero, mi dico, ero sui monti a osservare il rosso del lago di Tovel, e domani me ne resterò chiuso in casa a leggermi un romanzo, e fasciato dall’ombra cercherò di dimenticare.
Ma al pezzo di Ferragosto io ci rinuncio. L’Ordine, 1948».
