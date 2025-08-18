MGK in radio con “Miss Sunshine”

Share

L’artista multiplatino MGK torna con il nuovo singolo “MISS SUNSHINE”, una canzone spensierata che fonde alla perfezione le sonorità soul del southern rock e del pop moderno.

Grazie alle sue vibes fresche di fine estate, è “il road trip anthem” che stavamo aspettando, ovvero la canzone perfetta da ascoltare alla radio in macchina con i finestrini abbassati durante il viaggio di ritorno dalle vacanze.

Nel testo si parla di una vita che oscilla tra momenti belli e difficili. Tra spensieratezza, follia innocente e una sorte di ribellione ottimistica, “MISS SUNSHINE” appare come una celebrazione dell’adolescenza eterna, dei legami istantanei e della libertà nella strada come metafora della vita.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Sam Cahill. La clip mostra MGK e la sua band come giganti in un mondo in miniatura meticolosamente realizzato, un immaginario dunque che completa perfettamente l’atmosfera leggera e psichedelica del brano.



“MISS SUNSHINE” è estratto dal nuovo album intitolato “LOST AMERICANA”, uscito lo scorso 8 agosto. Come descritto nel trailer dell’album, narrato dalla voce inconfondibile dell’iconico Bob Dylan, il disco “è una personale esplorazione del sogno americano, un viaggio alla ricerca di ciò che è andato perduto. È una lettera d’amore rivolta ai sognatori, vagabondi, ribelli. È una mappa sonora di luoghi dimenticati, un tributo allo spirito della reinvenzione e alla ricerca della vera essenza della libertà americana”.

In tutto questo lavoro, MGK ribadisce il suo caratteristico sound alternative-pop rock ricco di chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche con l’aiuto dei suoi collaboratori e amici di lunga data SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child, Travis Barker e altri.

Dopo il grande successo degli album “TICKETS TO MY DOWNFALL” e “MAINSTREAM SELLOUT”, MGK compone un’ode agli outsider che tracciano il proprio percorso verso la scoperta di sé. “LOST AMERICANA” rende infatti omaggio all’arte della reinvenzione. È musica per i momenti di transizione, in cui il passato svanisce e il futuro è ancora tutto da creare.

Ora, con sonorità in continua evoluzione, MGK ridefinisce il significato di vero artista in grado di spaziare fra i generi.



L’artista candidato ai Grammy è recentemente apparso al “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, dove ha eseguito i suoi due singoli “Outlaw Overture” e “Vampire Diaries” tratti dall’album. MGK ha inoltre ospitato un intimo spettacolo pop-up per il lancio dell’album al Cellar Dog di New York City. Il giorno seguente è apparso con Jenna Bush Hagar e Matt Rogers nello studio del “Today Show” per annunciare un intimo road trip gratuito attraverso l’America.

Ha anche tenuto un altro concerto pop-up a Toronto all’Horseshoe Tavern. Inoltre, MGK è stato ospite della “ABC News” nella serie Prime Playlist Shuffle, dove ha parlato dei temi della reinvenzione durante la creazione di “LOST AMERICANA”. MGK ha anche annunciato al “The Pat McAfee Show” che il brano “don’t wait run fast” (alias “run rebel run” nelle versioni fisiche), sarà l’inno ufficiale della stagione 2025-2026 del College Football della ESPN. Per concludere l’anno, MGK sarà headliner del 30° anniversario del Vans Warped Tour a Orlando, in Florida, il 15 e 16 novembre. Sarà anche headliner del Mobile Zone allo Sphere Stage durante il FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX dal 20 al 22 novembre.

