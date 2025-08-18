Prosegue con successo il tour di Nino D’Angelo

Share

Prosegue il tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025” di NINO D’ANGELO, domani, martedì 19 agosto, al Suonincava, Cava dell’erba di Apricena (Foggia) (inizio ore 21.00), l’artista farà rivivere l’energia e le emozioni degli anni ’80, ripercorrendo i suoi più grandi successi.

Il tour attraverserà la penisola per celebrare uno dei periodi più iconici della carriera dell’artista, attraverso canzoni intramontabili, emozioni condivise e una narrazione musicale che ha segnato intere generazioni.

“I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025” si concluderà il 12 settembre nella storica Piazza del Plebiscito a Napoli, città simbolo dell’identità artistica di Nino D’Angelo.

Questo il calendario del tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”, prodotto e organizzato da Trident Music:

19 agosto – Apricena (Foggia) – Suonincava, Cava dell’Erba

22 agosto – Pescara – Porto Turistico

11 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

12 settembre – Napoli – Piazza del Plebiscito

I biglietti sono disponibili in prevendita su https://bit.ly/ninoestate2025 ,Ticketone.it, su Ticketmaster.it, su Go2.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.tridentmusic.it/.

Il “ragazzo della curva B” celebrerà, oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ’80, attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni come “A’ Discoteca”, inno nelle discoteche italiane negli anni ’80, ” Popcorn e Patatine”, pezzo che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, “Maledetto Treno” un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare “Napoli”, recentemente diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni–Lorenza Nervitto