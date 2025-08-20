lazza
Latina. La Fogliano Arena cala l’asso: Lazza accende l’ultima notte d’estate

Lo spazio sul litorale pontino si conferma location di riferimento tra Roma e Napoli

La stagione della Fogliano Arena non è ancora finita. Dopo il Music Festival della vigilia di ferragosto – presentato come evento di chiusura del cartellone estivo – gli organizzatori svelano un’ultima sorpresa: domenica 31 agosto, dalle ore 22.00, sul palco del litorale pontino salirà Lazza, protagonista assoluto della musica contemporanea italiana.

La notizia di un evento extra era già trapelata in diretta a Radio Immagine, quando il patron Gianluca Boldreghini aveva preannunciato una sorpresa prima della fine dell’estate: oggi è ufficiale, la stagione si arricchisce di un appuntamento speciale, pensato per offrire una chiusura di conferma dell’alto livello della kermesse.

Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, rapper milanese classe 1994, è reduce da un tour di oltre dieci date – tutte sold out – in diverse città italiane, che lo ha eletto protagonista di primo piano dell’estate. Con le sue hit, ha saputo ridefinire il rap italiano conquistando le classifiche e il pubblico. Alla Fogliano Arena arriverà con un dj set travolgente, la formula di riferimento dell’estate – da Ibiza a Rimini passando per le costiere italiane – già proposta con successo con altri artisti come Shiva: più di mezz’ora di concerto live, inserito in una serata che alterna dj, corpo di ballo e animazione.

L’annuncio della data extra conferma il successo del progetto Fogliano Arena, che in pochi mesi si è affermata come una delle location di richiamo tra Roma e Napoli, proprio come auspicato nella conferenza stampa di avvio stagione, a giugno. È la testimonianza di una realtà in crescita, capace di intercettare occasioni e portare sul litorale pontino artisti di livello nazionale e internazionale.

«Visto il successo della stagione e la risposta entusiasta del pubblico – dichiara l’ideatore del progetto Gianluca Boldreghini – abbiamo colto l’occasione per proporre un altro artista di primissimo piano, degno della seconda città del Lazio. Vogliamo chiudere l’estate con un evento che rimarrà impresso a lungo».

Per il dj set di Lazza, la proprietà ha previsto un prezzo lancio di 29 euro per i primi mille fan.

I biglietti sono disponibili online su Liveticket e sul sito www.foglianoarena.it.

