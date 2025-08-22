“OK” l’ultimo di Tommy Cash

Share

Eclettico, provocatorio, dissacrante: TOMMY CASH è tornato!

Dopo aver fatto parlare di sé e aver conquistato con la sua ironia il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “ESPRESSO MACCHIATO”, da oggi, venerdì 22 agosto, entrerà in rotazione radiofonica e sarà disponibile in digitale il nuovo singolo “OK”!

Il brano, spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto, è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi portandolo ad esibirsi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, calcando i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone. Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas. Con Espresso Macchiato, l’artista ha rappresentato l’Estonia all’ultimo Eurovision Song Contest classificandosi terzo.

Comunicato stampa Sony Music