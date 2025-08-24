Musica sulle bocche si sposta a Ploaghe per il concerto del Nico Gori 6tet (25 agosto)

Lunedì 25 agosto 2025, ore 21:30
Cortile Chiesa Sant’Antonio da Padova
Via Pietro Salis, 70
Ploaghe, SS
NICO GORI 6TET
Around Clarinet
Nico Gori – clarinetto, composizioni, direzione
Marco Benedetti – basso elettrico
Raffaele Pallozzi – pianoforte
Andrea Mucciarelli – chitarre
Simone Padovani – percussioni
Andrea Beninati – batteria, violoncello
Ingresso: € 10
Un evento in collaborazione con: il Comune di Ploaghe, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna
Info: www.musicasullebocche.it
Lunedì 25 agosto alle ore 21:30, il cortile della Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Ploaghe sarà la suggestiva cornice di uno degli appuntamenti più attesi del Festival Musica sulle Bocche: il concerto del Nico Gori Sestetto, una formazione guidata da uno dei più importanti clarinettisti del panorama jazz italiano e internazionale.
In Around Clarinet, nuova produzione da leader, Nico Gori propone un viaggio musicale attraverso le infinite possibilità espressive del clarinetto, lo strumento che ha definito la sua carriera. Il repertorio della serata alternerà brani inediti originali e rielaborazioni di grandi classici, offrendo al pubblico una narrazione sonora intensa e raffinata del legame profondo tra l’artista e il suo strumento.
Virtuoso del clarinetto e musicista dalla carriera poliedrica, Nico Gori ha collaborato nel tempo con artisti di assoluto rilievo come Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano Bollani, Renato Sellani, Antonello Salis, Roberto Gatto, Ares Tavolazzi, Massimo Moriconi, oltre ad aver preso parte a progetti pop con Anna Oxa, Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli. Nel 2015 ha fondato, insieme a Pisa Jazz, il progetto Nico Gori Swing 10tet, interamente dedicato allo swing.
Il sestetto vede sul palco, accanto a Gori al clarinetto e alla direzione, Marco Benedetti al basso elettrico, Raffaele Pallozzi al pianoforte, Andrea Mucciarelli alle chitarre, Simone Padovani alle percussioni e Andrea Beninati, impegnato alla batteria e al violoncello.
L’ingresso al concerto è previsto con un biglietto di 10 euro.
Prossimi appuntamenti
26 agosto
21:30 – Bulzi, Piazza del Comune
Max Ionata & Hammond Groovers
27 agosto
21:30 – Tergu, Nostra Signora di Tergu
Mihály Borbély, Zoltán “Batyu” Farkas, Lőrinc Mohácsy & Ildikó “Fecske”Tóth
28 agosto
21:00 – Ploaghe, Chiesa di Sant’Antonio da Padova
6zure & Liminal
21:45 – Ploaghe, Chiesa di Sant’Antonio da Padova
Francesco Turrisi
29 agosto
20:30 – Chiaramonti, Castello dei Doria
Alessandro Di Liberto Quartetto
30 agosto
20:30 – Cantine Delogu, Tenute Delogu Alghero
Trio Maltana Peghin Favata
22:00 – Tenute Delogu
DJ Marshall
31 agosto
19:00 – Alghero, Cattedrale Santa Maria
Il Suono delle Janas & Dante Tangianu
Con i bambini del Corso di launeddas – Educazione ai suoni
Scuola primaria “La Pedrera” (classe 3^ B) dell’Istituto comprensivo di Alghero
21:00 – Alghero, Cattedrale Santa Maria
Trygve Seim & Andreas Utnem
Comunicato stampa E.Castiglioni