Musica sulle bocche si sposta a Ploaghe per il concerto del Nico Gori 6tet (25 agosto)

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Lunedì 25 agosto 2025, ore 21:30

Cortile Chiesa Sant’Antonio da Padova

Via Pietro Salis, 70

Ploaghe, SS

NICO GORI 6TET

Around Clarinet

Nico Gori – clarinetto, composizioni, direzione

Marco Benedetti – basso elettrico

Raffaele Pallozzi – pianoforte

Andrea Mucciarelli – chitarre

Simone Padovani – percussioni

Andrea Beninati – batteria, violoncello

Ingresso: € 10

Un evento in collaborazione con: il Comune di Ploaghe, la Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna

Info: www.musicasullebocche.it

Lunedì 25 agosto alle ore 21:30, il cortile della Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Ploaghe sarà la suggestiva cornice di uno degli appuntamenti più attesi del Festival Musica sulle Bocche: il concerto del Nico Gori Sestetto, una formazione guidata da uno dei più importanti clarinettisti del panorama jazz italiano e internazionale.

In Around Clarinet, nuova produzione da leader, Nico Gori propone un viaggio musicale attraverso le infinite possibilità espressive del clarinetto, lo strumento che ha definito la sua carriera. Il repertorio della serata alternerà brani inediti originali e rielaborazioni di grandi classici, offrendo al pubblico una narrazione sonora intensa e raffinata del legame profondo tra l’artista e il suo strumento.

Virtuoso del clarinetto e musicista dalla carriera poliedrica, Nico Gori ha collaborato nel tempo con artisti di assoluto rilievo come Fred Hersch, Tom Harrell, Lee Konitz, Enrico Rava, Stefano Bollani, Renato Sellani, Antonello Salis, Roberto Gatto, Ares Tavolazzi, Massimo Moriconi, oltre ad aver preso parte a progetti pop con Anna Oxa, Dirotta su Cuba, Fabio Concato e Gino Paoli. Nel 2015 ha fondato, insieme a Pisa Jazz, il progetto Nico Gori Swing 10tet, interamente dedicato allo swing.

Il sestetto vede sul palco, accanto a Gori al clarinetto e alla direzione, Marco Benedetti al basso elettrico, Raffaele Pallozzi al pianoforte, Andrea Mucciarelli alle chitarre, Simone Padovani alle percussioni e Andrea Beninati, impegnato alla batteria e al violoncello.

L’ingresso al concerto è previsto con un biglietto di 10 euro.

Prossimi appuntamenti

26 agosto

21:30 – Bulzi, Piazza del Comune

Max Ionata & Hammond Groovers

27 agosto

21:30 – Tergu, Nostra Signora di Tergu

Mihály Borbély, Zoltán “Batyu” Farkas, Lőrinc Mohácsy & Ildikó “Fecske”Tóth

28 agosto

21:00 – Ploaghe, Chiesa di Sant’Antonio da Padova

6zure & Liminal

21:45 – Ploaghe, Chiesa di Sant’Antonio da Padova

Francesco Turrisi

29 agosto

20:30 – Chiaramonti, Castello dei Doria

Alessandro Di Liberto Quartetto

30 agosto

20:30 – Cantine Delogu, Tenute Delogu Alghero

Trio Maltana Peghin Favata

22:00 – Tenute Delogu

DJ Marshall

31 agosto

19:00 – Alghero, Cattedrale Santa Maria

Il Suono delle Janas & Dante Tangianu

Con i bambini del Corso di launeddas – Educazione ai suoni

Scuola primaria “La Pedrera” (classe 3^ B) dell’Istituto comprensivo di Alghero

21:00 – Alghero, Cattedrale Santa Maria

Trygve Seim & Andreas Utnem

Comunicato stampa E.Castiglioni