Un settembre pieno di grande musica alla Fortezza Vecchia di Livorno

quattro spettacoli firmati Stage 11:

Genesis Legacy martedì 2,

De Andrè la storia giovedì 4

Sì, viaggiare, Battisti la storia martedì 9

Sei un mito 883 – Revival giovedì 18 settembre

Tre show firmati Stage 11, casa di produzione che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo, con spettacoli e musical all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica.

Si parte martedì 2 settembre con Genesis Legacy, un vero e proprio viaggio attraverso gli anni formativi dei Genesis, quel periodo compreso tra la prima metà degli anni ’70 in cui, al fianco di giganti come King Crimson, Yes ed Emerson Lake & Palmer, definirono i canoni del rock progressivo. “Genesis Legacy, The Golden Years” si concentra in particolare sugli album che hanno visto Peter Gabriel come solista, quelli che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per gli appassionati.

Si prosegue giovedì 4 settembre con De Andrè, la storia dove ad essere protagonista sarà l’universo del cantautore genovese, tra le sue note immortali, i suoi versi poetici e il suo pensiero rivoluzionario. Fabrizio De André infatti non è stato solo un cantautore, ma un poeta, un intellettuale, un innovatore, una voce libera e coraggiosa che ha saputo raccontare il suo tempo con una sensibilità unica e una profondità di pensiero senza eguali.

E ancora martedì 9 settembre nel giorno dell’anniversario della morte di Lucio Battisti con Sì viaggiare, Battisti la storia spettacolo inizialmente previsto il 21 agosto (i biglietti acquistati per quella data rimangono validi). Questa rappresentazione ripercorre la carriera artistica di un artista centrale della musica italiana e si propone di offrire al pubblico un’esperienza curata nei dettagli, esplorando non solo i successi musicali di Battisti, ma anche la sua essenza e il suo pensiero. Attraverso un racconto coinvolgente, lo spettacolo affronta tematiche profonde e universali care all’artista.

Per concludere giovedì 18 settembre sempre alla Fortezza Vecchia, sempre alle 21,30 con Sei un Mito – 883 Revival per fare un tuffo nei favolosi Novanta insieme agli 88sedici da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Sei un mito passando per La regola dell’amico, per cantare e ballare e divertirsi ad un ritmo travolgente.

Prevendite su Ticketone

Genesis Legacy https://www.ticketone.it/event/genesis-legacy-fortezza-vecchia-di-livorno-20238588/

De Andrè, la storia https://www.ticketone.it/event/de-andre-la-storia-de-andre-la-storia-fortezza-vecchia-di-livorno-20238587/

Sì Viaggiare Battisti la storia https://www.ticketone.it/event/si-viaggiare-battisti-la-storia-fortezza-vecchia-di-livorno-20238585/?affiliate=IGA

Prevendite su: https://www.ticketone.it/event/sei-un-mito-883-revival-fortezza-vecchia-di-livorno-20370580/

Comunicato stampa Elena Torre