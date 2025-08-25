Doja Cat fuori con il nuovo “Jelous type”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Già disponibile in digitale da venerdì 22 agosto “JEALOUS TYPE”, il nuovo singolo di DOJA CAT, in radio da venerdì 29 agosto, estratto dall’attesissimo quinto album in studio “VIE” (Columbia/Sony Music), in uscita il 26 settembre.

Il singolo “JEALOUS TYPE”, anticipato da Doja per la prima volta nella campagna Summer ’25 con Marc Jacobs, è stato prodotto da Jack Antonoff, celebre per le sue collaborazioni con Taylor Swift e Lorde, insieme a Y2K, che ha firmato hit per Ariana Grande e Tate McRae.

Doja Cat ha recentemente calcato il palco del Outside Lands Music Festival 2025 a San Francisco, sorprendendo i fan con la prima esibizione dal vivo di “Jealous Type”. Dopo il concerto, ha tenuto un after-party esclusivo presso il leggendario locale drag Oasis, dove un ristretto gruppo di fan ha potuto ascoltare in anteprima alcuni brani del suo prossimo album “Vie”.

Inoltre, Doja Cat ha annunciato il suo primo tour mondiale in Nuova Zelanda, Australia e Asia, il “Ma Vie World Tour”, che prenderà il via martedì 18 novembre ad Auckland presso la Spark Arena. Il tour toccherà città come Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokyo e altre, per concludersi domenica 21 dicembre a Kaohsiung, presso la Kaohsiung Arena. L’annuncio segue il grande successo del suo tour del 2023, “The Scarlet Tour”.

Nel 2024, Doja Cat ha pubblicato “Scarlet 2 CLAUDE”, la versione deluxe del suo album “Scarlet”. Questa nuova edizione includeva alcuni dei suoi successi già noti, come “Attention”, “Paint The Town Red” e “Agora Hills”, insieme a una serie di brani inediti e nuove collaborazioni. Il singolo “Paint The Town Red” ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100 per tre settimane, diventando la prima canzone rap a raggiungere il primo posto nel 2023. Il brano ha inoltre mantenuto il primo posto nella classifica Billboard Global 200 per quattro settimane consecutive. Un altro grande successo, “Agora Hills”, molto amato dai fan, ha raggiunto la prima posizione nella classifica Top 40 Radio nel febbraio 2024, segnando l’ottava volta di Doja Cat al vertice di quel formato. La canzone ha anche raggiunto il settimo posto nella Billboard Hot 100.

Comunicato stampa Sony Music