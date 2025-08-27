Una delle voci più interessanti del panorama R&B, Daniel Caesar torna con “Call on me”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

“Call On Me” è il nuovo singolo del cantautore vincitore di un GRAMMY® Award Daniel Caesar, uno degli artisti R&B e neo-soul più innovativi e apprezzati degli ultimi dieci anni.

“Call On Me” è un brano in cui Daniel Caesar esprime il desiderio di stare con un’altra persona, con tanto ardore da farsi sfruttare e arrivare a perderci. Questo bisogno disperato viene cantato su delle chitarre graffianti che creano un groove cupo e trascinante. “Call On Me” è un’anticipazione del nuovo album dell’artista, che uscirà nell’autunno di quest’anno, sancendo ufficialmente il suo tanto atteso ritorno da solista.

Daniel Caesar, nome d’arte di Ashton Simmonds, è un cantautore e strumentista canadese che, fin dal suo debutto come artista indipendente nel 2014 con il suo EP “Praise Break”, si è fatto riconoscere per i suoi testi schietti e profondi, in cui affronta temi come l’amore non corrisposto, la religione e concetti filosofici, e per la sua musicalità innovativa, un mix di R&B ed elettronica influenzato da soul, gospel e funk. Nel 2015 il suo EP “Pilgrim’s Paradise” gli ha ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, mentre con il suo primo album in studio “Freudian”, pubblicato nel 2017, ha conquistato due nomination alla 60esima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Best R&B Album e Best R&B Performance grazie al singolo “Get You”. L’anno successivo, Daniel Caesar vince il suo primoGrammy nella categoria Best R&B Performance con il singolo “Best Part”, realizzato in collaborazione con la cantautrice H.E.R.

Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo album in studio “Case Study 01”, anticipato dal singolo in collaborazione con la cantautrice, ballerina e attrice Brandy “Love Again”, anch’esso candidato nella categoria Best R&B Performance alla 62esima edizione dei Grammy Awards. Nel 2021 Daniel Caesar ha collaborato, insieme al cantautore Giveon, al brano di Justin Bieber “Peaches” (doppio platino in Italia), che l’ha portato contemporaneamente in cima alla Billboard Hot 100 e alla Canadian Hot 100, conquistando inoltre quattro nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards e vincendo nella categoria Best Pop agli MTV Video Music Awards. Più di recente, Daniel Caesar ha preso parte alla creazione dell’ottavo album in studio del rapper e produttore Tyler, The Creator, “Chromakopia”, prestando la sua voce a cinque delle 14 tracce totali.

Con “Call On Me”, Daniel Caesar (che ad oggi conta oltre 34 milioni di ascolti mensili su Spotify) torna alla musica con un progetto solista che promette di entusiasmare i fan e riconfermare la sua posizione come artista da non lasciarsi sfuggire.

Comunicato stampa Universal Music