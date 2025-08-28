I Mostri anni ’30 alla Cineteca Milano

Share

Vampiri, zombie, fenomeni da baraccone, freaks, uomino e donne deformi, gorilla giganteschi; il mondo del cinema, fin dagli albori, ha investito nella produzione di film horror, fantasy, mistery per impressionare il pubblico che correva a vederli. Sono arrivati così al cinema Dracula, Frankenstein, Il dottor Jekyll o “mostri” come King Kong o la mummia. A questi personaggi, che sono entrati nell’immaginario collettivo, e a questi film Cineteca Milano dedica la rassegna “Prime creature” che si terrà al MIC – Museo Interattivo di cinema dal 2 al 21 settembre. Si tratta di tredici produzioni degli anni ‘30 del secolo scorso, a parte una eccezione, il cui nucleo è rappresentato dai film allora realizzati da Universal Pictures, nel suo filone di titoli horror e noir, tra i quali rientrano Dracula di Tod Browing, Frankenstein di James Whale, Il dottor miracolo di Robert Florey, The Black Cat di Edgar G. Ulmer, La mummia di Karl Freund, L’uomo invisibile di James Whale e The Raven di Louis Friedlander. A questi film si affiancano altri lungometraggi diventati cult quali Freaks di Tod Browing, l’indimenticabile King Kong di Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack e Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian. Completano questa rassegna “della paura”, L’isola delle anime perdute di Erle C. Kenton, Il bacio della pantera di Jacques Tourneur e L’isola degli zombies di Victor Halperin.

TRAME E PROGRAMMA

Martedì 2 settembre, ore 21.00

Dracula

Regia: Tod Browning

Nazione: Usa

Anno: 1931

Durata: 75’

Cast: Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners, Dwight Frye, Edward Van Sloan

Trama: Renfield, un agente immobiliare, viene mandato in Transilvania per definire e concludere l’acquisto dell’abbazia di Carfax da parte di un certo conte Dracula. Questi, grazie ai suoi poteri mentali, soggioga Renfield e lo costringe a servirlo, portandolo alla pazzia. Arrivati a Londra, Renfield viene rinchiuso in manicomio, mentre il conte transilvano fa la conoscenza dei suoi futuri vicini di casa, la cui figlia Mina, sta per andare in sposa a un collega di Renfield, Jonathan Harker. Dracula riesce a sedurre Mina e la sua amica d’infanzia Lucy, ma Harker, grazie all’aiuto dell’eminente professor Abraham Van Helsing, riesce a sconfiggere il conte, piantandogli un paletto nel cuore. v.o.sott.it

Giovedì 4 settembre, ore 21.00

Frankenstein

Regia: James Whale

Nazione: Usa

Anno: 1931

Durata: 71’

Cast: Colin Clive, Mae Clarke, John Boles, Boris Karloff, Dwight Frye

Trama: Tratto dall’omonimo ed epocale romanzo con cui la giovane scrittrice Mary Shelley aveva esordito nel 1818, Frankenstein racconta la storia di uno scienziato, Henry, che nel suo castello tra le Alpi bavaresi è convinto di aver trovato un modo per rianimare un corpo umano morto. Quando, assistito dal gobbo Fritz, Henry riesce a portare a termine il suo esperimento, la creatura che ne (ri)nasce non tarda a rivelarsi un vero e proprio “mostro”, che uccide tutte le persone che gli stanno attorno. v.o.sott.it

Sabato 6 settembre, ore 17.00

Freaks

Regia: Tod Browning

Nazione: Usa

Anno: 1932

Durata: 64’

Cast: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, Roscoe Ates, Henry Victor, Harry Earles, Daisy Earles

Trama: In un circo si esibiscono i cosiddetti freaks, ossia fenomeni da baraccone colpiti da gravi malformazioni fisiche. Tra gli artisti vi è l’affascinante trapezista Cleopatra, la quale seduce un nano di nome Hans tra l’amarezza e la preoccupazione della fidanzata di quest’ultimo, Frida, a sua volta affetta da nanismo armonico. In realtà Cleopatra è interessata solo all’ingente eredità di Hans e progetta di ucciderlo con la complicità del suo amante Ercole, il forzuto del circo, così da impossessarsi della sua ricchezza. v.o.sott.it

Domenica 7 settembre, ore 19.00

Il dottor miracolo

Regia: Robert Florey

Nazione: Usa

Anno: 1932

Durata: 75’

Cast: Bela Lugosi, Sidney Fox, Leon Ames, Bert Roach

Trama: Al solo scopo di dimostrare al mondo la teoria dell’evoluzione, il dottor Miracolo non si crea scrupoli a procurarsi delle vittime al fine di incrociare il sangue di queste con quello di un gorilla che egli esibisce come fenomeno da baraccone. Ma il primate si ribella e fugge con la bella Camille per i tetti di Parigi. v.o.sott.it

Mercoledì 9 settembre, ore 21.00

King Kong

Regia: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack

Nazione: Usa

Anno: 1933

Durata: 100’

Cast: Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, Frank Reicher, Sam Hardy

Trama: New York, agli inizi della Grande Depressione. Carl Denham (Robert Armstrong), regista sull’orlo della bancarotta, è alla disperata ricerca di una protagonista per il suo prossimo film. Casualmente, per strada incontra Ann Darrow (Fay Wray), attrice disoccupata che accetta di partire con lui e la sua troupe alla volta dell’Isola del Teschio, un luogo misterioso abitato da indigeni e da creature antidiluviane. Tra queste c’è anche un leggendario e gigantesco gorilla, King Kong, che s’innamora della bella Ann: preso in trappola, il mostro verrà incatenato e trasportato a Manhattan dove verrà esibito come l’ottava meraviglia del mondo. v.o.sott.it

Giovedì 11 settembre, ore 21.00

The Black Cat

Regia: Edgar G. Ulmer

Nazione: Usa

Anno: 1934

Durata: 65’

Cast: Boris Karloff, Bela Lugosi, David Manners, Julie Bishop

Durata: Una giovane coppia in viaggio di nozze viene soggiogata dal potere medianico di un sinistro personaggio. Rinchiusi in una villa, i due sposi assistono alla lotta tra quest’uomo e un altro uomo misterioso, suo acerrimo nemico, fino a che la morte di uno dei due non giungerà a liberarli. v.o.sott.it

Venerdì 12 settembre, ore 17.00

Il dottor Jekyll

Regia: Rouben Mamoulian

Nazione: Usa

Anno: 1931

Durata: 98’

Cast: Fredric March, Miriam Hopkins, Rose Hobart

Trama: Il dottor Jekyll affronta orribili conseguenze quando lascia che il suo lato oscuro si scateni con una pozione che lo trasforma nell’animale Mr. Hyde. v.o.sott.it

Domenica 14 settembre, ore 19.00

L’isola delle anime perdute

Regia: Erle C. Kenton

Nazione: Usa

Anno: 1932

Durata: 72’

Cast: Charles Laughton, Richard Arlen, Leila Hyams, Bela Lugosi

Trama: Un dottore pazzo conduce esperimenti genetici su una remota isola nei mari del Sud, provocando paura e disgusto nel marinaio arenato che si ritrova intrappolato sull’isola stessa. v.o.sott.it

Martedì 16 settembre, ore 21.00

Il bacio della pantera

Regia: Jacques Tourneur

Nazione: Usa

Anno: 1942

Durata: 72’

Cast: Simone Simon, Kent Smith, Tom Conway, Jane Randolph, Jack Holt

Trama: La disegnatrice serba Irena Dubrovna si innamora, ricambiata, dell’americano Oliver Reed e accetta di sposarlo pur terrorizzata dalla propria convinzione di potersi trasformare in pantera se sottoposta a emozioni violente. Il matrimonio inizia presto a vacillare: l’intervento del dottor Louis Judd e di Alice Moore, collega di Oliver, scatenerà la tragedia. v.o.sott.it

Giovedì 18 settembre, ore 21.00

La mummia

Regia: Karl Freund

Nazione: Usa

Anno: 1932

Durata: 72’

Cast: Boris Karloff, Zita Johann, David Manners, Arthur Byron

Trama: Una spedizione archeologica in Egitto risveglia accidentalmente il sacerdote Imhotep, mummificato vivo 3700 anni prima. Spacciandosi per umano, Imhotep cercherà di riportare in vita la sua amata, convincendosi che si sia reincarnata in Helen. v.o.sott.it

Sabato 20 settembre, ore 17.00

L’uomo invisibile

Regia: James Whale

Nazione: Usa

Anno: 1933

Durata: 71’

Cast: Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan, Henry Travers, Una O’Connor

Trama: In una locanda del Sussex compare un misterioso ospite dal volto bendato: si scoprirà essere lo scienziato Jack Griffin, vittima dei propri esperimenti sull’invisibilità. Tratto dall’omonimo romanzo di H.G. Wells, L’uomo invisibile è uno dei titoli più atipici tra gli horror della Universal anni Trenta: il suo protagonista, più Frankenstein che Dracula, è in fondo un uomo comune dalle smisurate ambizioni, reso invisibile e crudele dal proprio esperimento malriuscito. v.o.sott.it

Domenica 21 settembre, ore 19.00

L’isola degli zombies

Regia: Victor Halperin

Nazione: Usa

Anno: 1932

Durata: 69’

Cast: Bela Lugosi, Madge Bellamy, Joseph Cawthorn, Robert Frazer, John Harron

Trama: Haiti. Un ricco proprietario terriero ingaggia Legendre, uno stregone esperto in negromanzia, per impedire il matrimonio tra Neil (John Harron) e Madeleine, di cui è innamorato. La ragazza viene trasformata in uno zombie, come gli operai che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero. v.o.sott.it

A seguire

The Raven

Regia: Louis Friedlander

Nazione: Usa

Anno: 1935

Durata: 61’

Cast: Boris Karloff, Bela Lugosi, Lester Matthews, Irene Ware

Trama: Il famoso giudice Thatcher si reca dal brillante dottor Vollin per chiedergli di compiere una delicata operazione cerebrale a sua figlia Jean, rimasta vittima in un grave incidente d’auto. Ma il giudice non sa che Vollin è un sadico appassionato dei racconti di Edgar Allan Poe e che quindi potrebbe mettere in serio pericolo la vita stessa di sua figlia. Infatti il dottore, a causa della sua mente malata e contorta, immagina che Jean sia la “Lenore” della poesia di Poe e la rapisce per poi tentare di ucciderla macabramente insieme al suo fidanzato e al povero Thatcher. v.o.sott.it

