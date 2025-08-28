Ricky Martin si prepara a fare storia ricevendo il “Latin Icon Award”

Share

AGLI MTV VMAS 2025

in diretta in Italia su MTV e NOW

la notte di LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

RICKY MARTIN si prepara a scrivere una nuova pagina di storia della musica mondiale!

La superstar portoricana e icona globale sarà il primo artista di sempre a ricevere il premio “Latin Icon Award” durante gli MTV Video Music Awards 2025, in diretta domenica 7 settembre dalla UBS Arena di New York e, in Italia, in diretta la notte dell’8 settembre su MTV e NOW.

Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico straordinario, lungo oltre quarant’anni, durante il quale RICKY MARTIN ha portato la musica e la cultura latin al centro della scena mondiale, influenzando profondamente l’industria musicale e aprendo la strada a intere generazioni di artisti.

Attraverso questo premio, MTV omaggia non solo il cantante, ma anche il pioniere, attivista e innovatore che continua a influenzare e lasciare il segno nel mondo della musica, dell’arte e dell’intrattenimento.

Lo storico evento, insieme al suo ritorno sul palco dei VMA, assume anche un valore simbolico: è infatti il 25° anniversario della leggendaria esibizione di Ricky Martin ai VMAS, che lo consacrò definitivamente a livello internazionale. Durante quella notte, l’artista diventò il primo uomo latin a vincere il premio per “Best Pop Video” e si portò a casa ben cinque premi.

Con il suo ritorno sul palco dei VMAS 2025, Ricky Martin si conferma una leggenda vivente e ambasciatore della cultura latin a livello globale.

La cerimonia, con la conduzione di LL COOL J, verrà trasmessa in diretta in Italia in lingua originale lunedì 8 settembre a partire dall’1.00 su MTV (canale Sky 131, 122 di Sky Glass e in streaming su NOW) con la messa in onda del pre-show, seguito poi dallo spettacolo live a partire dalle 2.00.

RICKY MARTIN

Con oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo, vincitore di numerosi GRAMMY® e Latin GRAMMY®, e con più di 180 riconoscimenti ottenuti come artista, attore e per il suo impegno umanitario, Ricky Martin continua ad affermarsi come una delle figure più influenti e ammirate dell’industria dell’intrattenimento mondiale.

Comunicato stampa Sony Music