Fast Boy il nuovo singolo “Nothing last forever”

Il duo berlinese FAST BOY trasforma i sentimenti in musica con il suo nuovo singolo “Nothing Lasts Forever”, discreto e ricco del calore di fine estate e disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 29 Agosto.

Felix: “Nothing Lasts Forever” è una canzone molto personale, che racconta due punti di vista: il lasciar andare qualcosa di bello e il superamento del dolore. Parla di cambiamento, ma anche di speranza. Del fatto che nulla rimane com’è, e che proprio questo può essere confortante”.

Grazie alle collaborazioni con grandi nomi come Tiësto, David Guetta, Moby, Oliver Heldens e Topic, i FAST BOY hanno lasciato da tempo il segno a livello internazionale. Il loro successo mondiale “Bad Memories” con MEDUZA ha raggiunto il primo posto in sette paesi e conta oltre 590 milioni di stream su Spotify; “Forget You” con Topic ha superato i 135 milioni e ha scalato le classifiche in nove paesi. Anche nelle radio tedesche le cose vanno molto bene: i loro singoli “Wave” (#1), “Million Good Reasons” (#2), “Where You Are” (#2), “Born Again” (#3) e “Bad Memories” (#4) hanno conquistato la top 5 delle classifiche radiofoniche tedesche. Con “Nothing Lasts Forever” i fratelli dimostrano ancora una volta la loro versatilità, questa volta senza alcuna collaborazione.

Lucas: “Dal punto di vista musicale, ‘Nothing Lasts Forever’ è un po’ un ritorno alle nostre radici: chitarra acustica, pianoforte, entrambi i fratelli alla voce – rilassato, ma comunque in veste elettronica. Malinconia sulla pista da ballo – forse è questo che lo descrive meglio”.

Il singolo esce nel bel mezzo di un’estate ricca di impegni per i FAST BOY, dopo grandi concerti in tutta Europa. Con oltre quattro miliardi di stream nel loro ruolo di cantautori, una fanbase in rapida crescita e un curriculum festivaliero altrettanto impressionante (tra cui Tomorrowland Winter, Parookaville, Hurricane & Southside), i FAST BOY hanno dimostrato chiaramente che il loro sguardo va ben oltre l’effimero.

Comunicato stampa EMI