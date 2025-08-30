Marghera (VE). A Nave de Vero va in scena il cinema subacqueo con “Y-40 Film Festival”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

in concomitanza con la chiusura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: sabato 6 settembre arriva Y-40 Film Festival.

Sabato 6 settembre alle 19:00, in concomitanza con la chiusura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la food court del Centro Commerciale Nave de Vero ospiterà “Y-40 Film Festival in Tour”, la rassegna internazionale dedicata ai migliori cortometraggi girati sott’acqua.

Il contest internazionale, ideato da Matt Evans e cresciuto negli iconici Studios di Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo, si avvicina alla sua terza edizione e inaugura il suo tour proprio dalla città del Cinema per eccellenza, Venezia. Qui la food court di Nave de Vero ospiterà una selezione di otto opere che hanno partecipato e vinto le prime due edizioni del Festival. Opere che devono essere di durata inferiore ai 15 minuti e con almeno il 30% di immagini girate sott’acqua.

“Corti artistici, documentari, pubblicità, reel social, tutto può essere veicolato dall’acqua nelle immagini – spiega il videomaker Matt Evans, ideatore e direttore creativo dell’evento, a capo del gruppo di produzione Deep Altitudes – L’acqua è un contesto in cui possono essere ambientate tematiche diverse, come abbiamo apprezzato nelle prime edizioni: dalle emozioni reali ai sogni, dai viaggi ai temi di attualità, dalla protesta alla comicità, dal racconto all’introspezione”.

Dal 2023 il festival vede, infatti, la partecipazione di opere di generi diversi, valutate da una giuria di registi e professionisti dell’audiovisivo che assegnano i premi in una serata aperta al pubblico nella cornice di Y-40 The Deep Joy.

“Questa struttura da record, eccellenza del made in Italy, con il tempo e grazie alle sue caratteristiche come le dimensioni degli spazi, i suoi impianti, le sue attrezzature e il calore dell’acqua termale che supera i 32°C, è diventata un vero e proprio set foto e video subacqueo per scene di film (“The Opera!” l’ultimo al cinema), trasmissioni tv, documentari, videoclip (tra cui Gianna Nannini, Coez e Blanco), e campagne pubblicitarie istituzionali e di grandi marchi (Ministero della Cultura, Iris Van Herpen, Heineken, Peroni, Miele, Panerai, Loro Piana) – sottolinea Giovanni Boaretto, executive manager di Y-40 – Per questo ci piaceva l’idea di creare un’iniziativa che mettesse in luce i giovani talenti, favorisse l’incontro e la collaborazione tra creativi e operatori del settore e ricordasse il valore dell’acqua, esperienza che ora andiamo a diffondere in tanti luoghi vicini a questa risorsa, come Nave de Vero”.

Le proiezioni accompagneranno gli aperitivi della food court di Nave de Vero per un evento ad ingresso gratuito, per accedere è necessario scaricare l’app IO & Nave de Vero.

“Siamo orgogliosi di ospitare una tappa di Y-40 Film Festival in Tour, un progetto che unisce innovazione, talento e creatività. La collaborazione con una realtà d’eccellenza come Y-40 conferma l’impegno di Nave de Vero nell’offrire al proprio pubblico esperienze culturali e di intrattenimento di alto livello, capaci di valorizzare linguaggi diversi e nuove forme espressive. Questa serata rappresenta un’occasione speciale per condividere con i nostri visitatori il fascino del cinema e la potenza evocativa delle immagini subacquee” ha dichiarato Giulia Porcu, direttrice del Centro Commerciale Nave de Vero.

Le iscrizioni al contest sono aperte fino al 22 settembre 2025, maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.y-40film.com.

La scaletta della serata prevede la proiezione dei corti:

– I AM THE SEA, Fabio Rolleri (Italia, Genova) 3°cl 2023

– BROKEN WAVE, Paola Francavilla (Italia, Milano) 2° cl. 2023

– OCEAN’S BREATH, LAST CALL, Djimmy Carpanzano (Italia, Omegna) 1° cl. 2023

– CHIUDI GLI OCCHI, Riccardo Sansone (Italia, Firenze) – Premio social 2023

– DID WE GO TO THE MOON?, Bonny & Gava (Svizzera – Premio social 2024

– MER, MÈRE, Lucas Lengagne (Polinesia Francese) 3° cl. 2024

– MARE NOSTRUM, Claudia Rubner (Italia, Bolzano) 2° cl. 2024

– RIEMERGERE (ANTITRATTA), Francesco Bonaldo (Italia, Padova) 1° cl. 2024

Comunicato stampa Miserveunufficiostampa