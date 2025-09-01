Lazza
Latina. Lazza infiamma la Fogliano Arena: oltre 4mila fan in delirio sul litorale pontino

Un finale di stagione in grande stile per la Fogliano Arena, che ieri sera ha accolto l’attesissimo dj set di Lazza. Il rapper milanese, tra i protagonisti assoluti della scena urban italiana, ha incantato una folla di oltre 4mila spettatori.

Un colpo d’occhio impressionante: una marea umana che ha trasformato lo spazio eventi sul lungomare di Latina in un vero e proprio epicentro musicale.

L’entusiasmo del pubblico ha accompagnato l’artista dall’inizio alla fine: giovani provenienti non solo dal capoluogo pontino, ma anche dalle province vicine hanno cantato e ballato sulle note dei suoi successi, dai grandi classici alle hit più recenti.

Uno show intenso e di forte impatto, capace di unire tecnica, scrittura e coinvolgimento emotivo. Latina ha rappresentato anche un’interessante tappa intermedia tra il repertorio consolidato dell’artista e le nuove sonorità che caratterizzeranno il prossimo album e il tour 2026, offrendo al pubblico un assaggio esclusivo delle novità in arrivo.

Il dJ set, arricchito da corpo di ballo, animazione, luci e visual spettacolari, ha reso la serata un’esperienza immersiva e indimenticabile, suggellando un nuovo successo per la Fogliano Arena e per la città di Latina, confermatasi polo attrattivo e dinamico nel panorama degli eventi nazionali.

Un risultato reso possibile anche da un’organizzazione impeccabile: dai parcheggi ai servizi di ristoro, fino alla gestione della sicurezza, ogni aspetto ha funzionato in modo puntuale, garantendo al pubblico un’esperienza serena e positiva. Un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di staff e forze dell’ordine, contribuendo a trasformare l’evento in una grande festa collettiva.

«Quella di ieri – sottolinea Gianluca Boldreghini, ideatore insieme alla moglie Roberta della Fogliano Arena – è stata una chiusura di stagione che ci riempie di orgoglio. Vedere più di 4mila persone vivere la musica con questa intensità è la migliore ricompensa al lavoro di mesi. Ringraziamo Lazza per l’energia travolgente, ma soprattutto il pubblico che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto e lo ha reso possibile».

Con un altro sold out, la Fogliano Arena ha chiuso così la sua prima stagione nel modo più bello e gratificante, lasciando il segno e ponendo solide basi per il futuro.

Comunicato stampa Arena Fogliano


