Latina. Lazza infiamma la Fogliano Arena: oltre 4mila fan in delirio sul litorale pontino

Share

Lazza

🔊 Clicca per ascoltare

Un finale di stagione in grande stile per la Fogliano Arena, che ieri sera ha accolto l’attesissimo dj set di Lazza. Il rapper milanese, tra i protagonisti assoluti della scena urban italiana, ha incantato una folla di oltre 4mila spettatori.

Un colpo d’occhio impressionante: una marea umana che ha trasformato lo spazio eventi sul lungomare di Latina in un vero e proprio epicentro musicale.

Lazza

L’entusiasmo del pubblico ha accompagnato l’artista dall’inizio alla fine: giovani provenienti non solo dal capoluogo pontino, ma anche dalle province vicine hanno cantato e ballato sulle note dei suoi successi, dai grandi classici alle hit più recenti.

Uno show intenso e di forte impatto, capace di unire tecnica, scrittura e coinvolgimento emotivo. Latina ha rappresentato anche un’interessante tappa intermedia tra il repertorio consolidato dell’artista e le nuove sonorità che caratterizzeranno il prossimo album e il tour 2026, offrendo al pubblico un assaggio esclusivo delle novità in arrivo.

Il dJ set, arricchito da corpo di ballo, animazione, luci e visual spettacolari, ha reso la serata un’esperienza immersiva e indimenticabile, suggellando un nuovo successo per la Fogliano Arena e per la città di Latina, confermatasi polo attrattivo e dinamico nel panorama degli eventi nazionali.

Lazza

Un risultato reso possibile anche da un’organizzazione impeccabile: dai parcheggi ai servizi di ristoro, fino alla gestione della sicurezza, ogni aspetto ha funzionato in modo puntuale, garantendo al pubblico un’esperienza serena e positiva. Un lavoro di squadra che ha visto la collaborazione di staff e forze dell’ordine, contribuendo a trasformare l’evento in una grande festa collettiva.

«Quella di ieri – sottolinea Gianluca Boldreghini, ideatore insieme alla moglie Roberta della Fogliano Arena – è stata una chiusura di stagione che ci riempie di orgoglio. Vedere più di 4mila persone vivere la musica con questa intensità è la migliore ricompensa al lavoro di mesi. Ringraziamo Lazza per l’energia travolgente, ma soprattutto il pubblico che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto e lo ha reso possibile».

Con un altro sold out, la Fogliano Arena ha chiuso così la sua prima stagione nel modo più bello e gratificante, lasciando il segno e ponendo solide basi per il futuro.

Comunicato stampa Arena Fogliano