“The Sound of Flames” un film di Ye Yiyun e Giuseppe Ferlito

Giuseppe Ferlito – Ye Yiyun

The Sound of Flames, diretto a quattro mani dalla regista cinese Ye Yiyun (Everybody’s Fine, Think Before You Marry) e l’italiano Giuseppe Ferlito (The Private Lives of Jordi Molla’ & Domingo Zapata, Presto farà giorno, Rosso Istria), rappresenta proprio un ponte ideale tra le due culture, offrendo una riflessione universale sulla tensione tra individuo e collettività, natura e società, vita e morte. Il film narra il viaggio interiore di Meng Ran, un affermato poeta cinese che, durante un viaggio in treno, rievoca i ricordi dell’infanzia e della giovinezza vissuta nel periodo conclusivo della Rivoluzione Culturale.

Maria Grazia Cucinotta

Madrina del progetto è Maria Grazia Cucinotta, un’icona del cinema italiano in Cina, dove ha preso parte a numerosi progetti e che meglio di ogni altro artista rappresenta il legame e fusione tra le due rispettive arti cinematografiche.

