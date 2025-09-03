Share

Federico Milone – Kurt Rosenwinkel

Domani (giovedì 4 settembre) giornata tra lirismo e grandi maestri internazionali con Federico Milone, Emanuele Filippi, il trio di Kurt Rosenwinkel Trio e quello di Antonio Floris

Il San Teodoro Jazz entra nel vivo della sua decima edizione e domani, giovedì 4 settembre, con una giornata che intreccia eleganza lirica, virtuosismo e dialoghi musicali ad altissimo livello.

Si comincerà alle 18.30 nella suggestiva cornice della Tenuta Teo d’Oro, che accoglierà il progetto Suite for Sax & Piano di Federico Milone (sax contralto) ed Emanuele Filippi (pianoforte). Nato da un’intesa artistica maturata sul palco del Sounds Jazz Club di Bruxelles, il duo proporrà un repertorio intimo e raffinato in cui composizioni originali, rivisitazioni di standard e improvvisazioni libere si alterneranno in un dialogo sonoro capace di fondere radici classiche e sensibilità jazz contemporanea.

La serata proseguirà alle 21 in piazza Gallura, palcoscenico d’eccezione per uno degli appuntamenti più attesi del festival: il concerto del Kurt Rosenwinkel Trio. Considerato tra le voci più influenti e rivoluzionarie del jazz mondiale, il chitarrista statunitense sarà affiancato da Dario Deidda al basso e Gregory “Hutch” Hutchinson alla batteria, per un set interamente dedicato al progetto Angels Around. Un lavoro che esplora nuove frontiere del linguaggio jazz mantenendone la forma più pura, ma reinterpretandola attraverso una sensibilità profondamente attuale. Dopo Reflections del 2009, questa nuova avventura discografica conferma Rosenwinkel come uno dei maestri viventi del jazz contemporaneo, interprete autentico e instancabile innovatore. Accanto a lui, due musicisti di assoluto prestigio: Deidda, tra i bassisti italiani più stimati a livello internazionale, e Hutchinson, virtuoso della batteria capace di coniugare tradizione e sperimentazione con naturalezza e originale creatività. Una formazione che incarna la vitalità della scena newyorkese degli anni Novanta e che continua a reinventare il jazz con eleganza e profondità.

La giornata si chiuderà dalle 23 con la consueta jam session al Gallo Blu, animata dal trio del chitarrista Antonio Floris insieme a Lorenzo Agus e Jacopo Careddu, per un finale all’insegna dell’improvvisazione condivisa.

Venerdì 5 settembre, il festival si sposterà al 2B Bistrobar di Lu Impostu con il quartetto De Norte a Cris e la partecipazione speciale della cantante brasiliana Carol Mello. Un viaggio musicale tra i ritmi del Nordest brasiliano e le atmosfere jazz, arricchito da sonorità intime e poetiche che preannunciano una giornata di pura energia, tra saudade e libertà. Nel cuore di San Teodoro, piazza Gallura ospiterà più tardi due momenti imperdibili. Si inizierà alle 20.15 con il debutto del STJ Contest, concorso per giovani jazzisti provenienti dai Conservatori di Sassari e Cagliari: un’occasione per scoprire i nuovi talenti della scena isolana. A seguire (alle 21.30) salirà sul palco il Paloma Pradal Quartet. La cantante e performer francese, erede di una tradizione gitana e spagnola, presenterà uno spettacolo vibrante che fonde flamenco, groove, jazz e teatro, con Pity Cabrera al pianoforte, Roman Labaye al basso e Edouard Coquard alla batteria. La serata proseguirà con la jam session alle 23 al Gallo Blu animata dal trio guidato dal batterista Juri Altana, con Saverio Zura alla chitarra e Mauro Dore al basso.

San Teodoro Jazz è organizzato dall’Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il supporto, patrocinio e contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Teodoro. Con il contributo della Fondazione di Sardegna e dell’Associazione CCN Live Teo-Doro. Collaboratori: San Teodoro Turismo, Conservatorio G.P. Da Palestrina di Cagliari, Conservatorio L. Canepa di Sassari, Mast, Urburners, Cala d’Ambra Music Festival, White Box Studio, Ass. Arti e Mestieri Teodorini, Libreria Il Giardino Mondadori Point, Henri Selmer Parigi, Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Rullanti Carlo Piras Lucky Drummer. Sponsor e collaboratori: Gallo Blu, 2b Bistrobar Lu Impostu, Tenute Teo d’Oro, Ass. Culturale La Jacia, l’Esagono Cala d’Ambra, Kumbia, la Posta. Sponsor e collaboratori servizi: Hotel Stella Marina, Immobilmar, la Mesenda, GMN Print, Mousikè Live, Cosi Boni.

Comunicato stampa S.Cavagnino