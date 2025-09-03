LADY GAGA – The Dead Dance

Share

LADY GAGA è pronta ad entrare nell’universo gotico di “Wednesday” non da semplice ospite, ma da protagonista. La popstar, attrice e performer è infatti parte del cast della seconda stagione della serie Netflix nei panni della misteriosa ed enigmatica Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia il suo cammino con Wednesday Addams.

Ma non è tutto! Dopo il successo virale di “Bloody Mary” – riscoperto dai fan grazie alla scena di ballo di Jenna Ortega nella prima stagione – questa volta GAGA entra nel racconto in modo diretto, firmando una nuova canzone originale “THE DEAD DANCE” disponibile da oggi su tutte le piattaforme, in concomitanza con l’inizio della seconda parte della serie firmata dal visionario Tim Burton.



Il videoclip ufficiale della canzone arriverà oggi alle 18:00.



“THE DEAD DANCE” è scritta e prodotta da Gaga con Cirkut e Andrew Watt, ovvero i collaboratori con cui ha lavorato all’album “Mayhem”. Il brano unisce sonorità funk con un’estetica gotica perfettamente in linea sia con la serie sia con lo stile dell’album.

L’artista ha raccontato che la canzone nasce da una rottura sentimentale. Nella prima parte emerge disperazione, vuoto, smarrimento ma poi il tono cambia. La “danza dei morti” diventa un rituale di nascita. Attraverso il ballo e la compagnia degli amici, si ritrova energia vitale, un po’ come se i “morti” (e quindi i cuori spezzati) tornassero a danzare per liberarsi dal dolore.

“THE DEAD DANCE” è dunque un invito a trasformare il dolore in movimento, in arte ed energia condivisa.



La popstar trasformista si gode un 2025 pieno di soddisfazioni. Oltre al successo di critica e di vendite di “Mayhem” – il suo settimo album in studio – le straordinarie performance al Coachella e a Copacabana, nonché il mastodontico “Mayhem Ball Tour” (che farà tappa anche a Milano il 19 e il 20 Ottobre), LADY GAGA è attesa ai prossimi VMAs che si terranno la notte tra il 7 e l’8 settembre.

Comunicato stampa EMI records