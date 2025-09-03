Share

Da venerdì 5 settembre arriva in radio “In un solo cielo” il nuovo inedito di musu, brano scritto sempre con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che si è occupato anche della produzione. Il brano è disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal). Fuori anche il video.

“In un solo cielo” è una canzone ispirata dal tramonto, con quelle vibrazioni uniche, cariche di quiete e di malinconia, come quando il dolore di una storia finita è ormai alle spalle e non resta che un’accettazione pacifica di due strade che si separano lasciando indietro tutto ciò che le accomunava, se non il cielo. E come il dolore che si esaurisce, il tramonto segna il giorno che volge al termine: ancora pochi istanti per osservare ciò che già non è più, perché domani sarà un sole nuovo.

« Con questo brano, nato sul finire della mia precedente relazione – racconta musu – voglio comunicare che a volte bisogna lasciare andare cose che pensavamo essere nostre per sempre e che bisogna lasciarsi cadere, perché restare aggrappati alle situazioni è molto più doloroso che schiantarsi sul fondo. “In un solo cielo” è da subito sembrato il titolo perfetto, rappresenta quel luogo a metà tra terra e paradiso in cui le distanze più incolmabili appaiono minuscole. La canzone è nata sul finire della mia precedente relazione.»

“Il video, girato per le scene interne a Napoli e le esterne sul litorale di Mondragone (CE), ha due ambientazioni quasi contrapposte: dalla stanza buia, fatte di oggetti di uso quotidiano, si passa a un paesaggio desertico in cui dune di sabbia e cielo si fondono alla luce di un tramonto. Il vagare solitario del protagonista all’interno di queste scene restituisce due tipi di solitudine: la prima sconfitta e dolente, la seconda fatta di accettazione, di una serena malinconia. Per le scene esterne il meteo era incerto, quel giorno. Quando siamo giunti sul luogo – afferma il regista Salvatore Maiorano – il tramonto si è presentato in tutta la sua meraviglia. È stato il cielo a regalarci l’atmosfera che cercavo.”

Alessandro Musumeci, in arte musu, è nato il 1° maggio, ha trascorso un’infanzia serena e felice, immerso nella musica grazie al padre, che un tempo conduceva un programma radiofonico locale, riempiendo la casa di dischi. Si è appassionato al canto, scatenandosi sulle note di “Thriller” di Michael Jackson e scoprendo la sua vocazione ascoltando i Queen, in particolare la potente voce di Freddie Mercury. Durante gli anni delle medie, ha divertito sé stesso e i suoi compagni battendo i pugni sui banchi a tempo mentre cantava “We Will Rock You”.

A 16 anni ha composto il suo primo brano e ha formato una band, trovando nella sala prove il suo mondo. Con la band Warped Minds ha vissuto l’esperienza dei primi live, con musica hard rock e mostrando una grinta indiscussa. La sua abilità vocale attirò l’attenzione di un chitarrista di un’altra band, che lo coinvolse in un progetto di inediti rock italiani. Dopo una pausa, ha acquistato un impianto audio con un amico, proponendosi nei locali per intrattenere il pubblico. L’incontro con Davide, chitarrista della band Ondaretrò, ha segnato una svolta nella sua carriera. Insieme hanno composto e registrato l’album “I Labirinti Delle Muse” nel 2016.

Nel frattempo, ha ottenuto il diploma in canto professionale presso la NAM di Milano. Durante la pandemia, la necessità di esprimere qualcosa di personale lo ha spinto a scrivere “Hai Scelto Me“, che nel 2022 lo ha visto tra i primi 10 concorrenti del Premio Mia Martini. Questa è stata la spinta per pretendere di più dalla sua musica, cercando un suono e un’immagine diversi. Inizia così la collaborazione con il produttore Luca Rustici, dando vita a nuove canzoni scritte con Ivan Brunacci. Nasce così un nuovo capitolo nella sua carriera artistica sotto il nome d’arte musu con cui ha pubblicato nel 2024 il singolo “Bam Shabalam” seguito da “Oltre I Miei Sogni” e da “Hey DJ”. Per l’autunno 2025 torna con un brano intimista e malinconico “In un solo cielo”.

