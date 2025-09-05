Bon Jovi – Red, White and Jersey

Share

I Bon Jovi, band storica vincitrice di un Grammy Award e presente nella iconica Rock & Roll Hall of Fame, tornano oggi con due nuovi singoli: “Red White and Jersey”, accompagnato dal videoclip ufficiale, e “Hollow Man”, collaborazione con la leggenda del rock statunitense Bruce Springsteen. I due brani saranno contenuti nella nuova versione deluxe dell’ultimo album della band, “Forever (Legendary Edition)”, in uscita il 24 ottobre e già preordinabile ovunque nei formati CD e LP Standard, in esclusiva sullo shop Universal nei formati LP Blu e LP con bonus track.

“Red, White and Jersey” è un brano dalle classiche sonorità rock, che rimane contemporaneo grazie alle influenze pop che rendono la canzone fresca e ballabile, e a un testo che parla di un amore che trascende il tempo che scorre, iniziato in adolescenza e destinato a durare per sempre.

“Hollow Man” è invece la rivisitazione di una ballad emotiva e malinconica estratta dall’ultimo album di Bon Jovi, che vede l’aggiunta di una delle voci più iconiche della storia del rock ‘n’ roll statunitense, Bruce Springsteen, la cui inconfondibile cifra stilistica apporta al brano un’impronta ancora più intensa e carica di pathos.

I Bon Jovi torneranno il 24 ottobre con la versione deluxe del loro ultimo album, “Forever (Legendary Edition)”, una rielaborazione delle hit più recenti della band contenute nell’album “Forever”, 14 tracce in cui la band è affiancata da alcuni dei nomi più importanti della musica, fra cui Bruce Springsteen, Laney Wilson, Jelly Roll, Robbie Williams, Avril Lavigne e tanti altri. La versione originale dell’album “Forever” è stata accolta da critiche molto positive, facendo il suo debutto nel Regno Unito al primo posto nelle classifiche Official Physical Chart e Official Downloads Chart e al terzo posto della classifica Official Albums Chart, mentre negli Stati Uniti ha debuttato al quinto posto della classifica Billboard 200.

Jon Bon Jovi, frontman della band, ha commentato così l’annuncio del nuovo album: «Quest’album è più di una semplice collezione di collaborazioni, è un album nato per necessità. La mia operazione alle corde vocali e la conseguente riabilitazione sono state parte di un viaggio che abbiamo documentato durante l’uscita di “Forever” nel giugno 2024, quando me la cavavo a cantare in studio di registrazione, ma le abilità vocali e il rigore necessari per un tour erano ancora fuori dalla mia portata. Rimasti senza la possibilità di promuovere con un tour un album di cui eravamo tutti molto fieri, ho deciso di chiamare degli amici perché mi aiutassero in un momento difficile. Sono tutti dei cantanti e artisti formidabili, oltre che delle bellissime persone. Il risultato è un album che offre una nuova prospettiva con un nuovo spirito, un album collaborativo che dimostra come tutti possiamo farcela fintanto che riceviamo un po’ di aiuto dagli amici. Provo un’estrema gioia e gratitudine nel poter pubblicare questo album, e penso che si percepiscano nella musica. Posso dire con certezza che c’è sempre qualcosa di più grande di un ME, ed è un NOI».

Lo scorso 14 giugno i Bon Jovi si sono esibiti per la prima volta al completo dal 2022 al Marathon Music Works di Nashville, in uno show intimo per circa 500 spettatori a cui hanno portato una scaletta ricca delle loro più grandi hit pubblicate nel corso di quattro decenni di carriera. Nel 2024 la band ha celebrato i suoi 40 anni e in occasione della 66ª edizione dei Grammy Awards Jon Bon Jovi, frontman del gruppo, è stato nominato “MusiCares Person of the Year 2024”.

Comunicato stampa Universal Music