Il nuovo singolo di Giuliana “Settembre” è un colpo dritto al cuore!

“Settembre” è il nuovo singolo di Giuliana disponibile dal 5 settembre, prodotto da Joseba Publishing e distribuito da Virgin Music Group.

“Settembre”, secondo singolo dell’artista siciliana dopo l’ottimo riscontro online di “Un po’ Monet“, è un brano che colpisce dritto al cuore: parla di amori finiti, ricordi che fanno male e del coraggio di lasciar andare. Diretto, intenso, senza filtri: la malinconia si mescola alla forza di chi sceglie di ricominciare. Scritto a quattro mani con Luca Napolitano (Amici 8) che ha anche prodotto e mixato il brano. La direzione artistica del progetto è affidata a Gianni Testa.



BIOGRAFIA

Giuliana Triscari, cantautrice siciliana, classe 1998: nata e cresciuta tra le note di un pianoforte e quelle di una radio che suona musica d’autore.

Le passioni per la musica e, in modo particolare, per il canto nascono assieme a lei, e quello che sembrava un semplice gioco diventa uno studio già professionale all’età di 12 anni. A 17 anni, post diploma di maturità classica, decide di lasciare Messina, la sua città natale, trasferendosi prima a Roma – dove studia Letteratura Musica e Spettacolo all’Università La Sapienza – e poi a Milano – dove si specializza in Editoria e Produzione Musicale alla IULM University e lavora per alcuni mesi come stagista presso l’Archivio Storico Ricordi.

Nel 2023 si certifica come Vocal Coach e insegnante di Arti Performatiche, iniziando così a coniugare la sua vita tra performance e lezioni di canto, in Italia e all’estero. Dal 2023, infatti, insegna prassi di canto pop all’Istituto Musicale “R. Goitre” di Vallo della Lucania (SA), mentre nel corso del 2024 pubblica il suo primo singolo da indipendente ed è tra gli artisti invitati ad inaugurare il Teatro Pinodia di Sokcho in Corea del Sud. Durante l’estate si esibisce come ospite speciale al noto evento “Dreamers Day”, conclude gli studi conseguendo un Master di I livello in Musica e Arti dello Spettacolo ed è la principale docente di canto pop per un progetto di scambio didattico e culturale con studenti provenienti dall’intera Corea del Sud.

Alla fine del 2024 dà avvio al suo progetto discografico, sottoscrivendo un contratto con l’etichetta romana Joseba Publishing.

