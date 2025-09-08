Torna su RAI 3 “Riserva Indiana” condotto da Stefano Massimi

Share

Nina Zilli

Dopo il successo delle prime tre stagioni, torna su Rai3, da lunedì 8 settembre alle 20.20, con venti nuovi appuntamenti “Riserva Indiana”, il programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni condotto da Stefano Massini, che con il suo messaggio di educazione civile ha portato uno spazio unico e importante nel palinsesto televisivo.

Il cuore del programma è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana. Nello studio dall’atmosfera raccolta con un pubblico di giovani, gli artisti trovano l’occasione di suonare dal vivo con una band resident e di affrontare tematiche che esulano dai consueti schemi dell’intervista televisiva.

Tutto è tenuto insieme, tra parole e musica, da un ideale filo conduttore nel racconto di “Riserva Indiana”, un luogo privilegiato dove lo spettatore può finalmente sfuggire alla dittatura dell’immediatezza dei social per riscoprire il tempo rilassato della riflessione, delle storie esemplari, dei temi civili e del coraggio delle idee in un mix felice che non dimentica le regole dell’intrattenimento.

Nino Bonocore

Nina Zilli è la prima ospite di questa nuova stagione di “Riserva Indiana”, con lei andiamo alla ricerca di ciò che non si spezza, di quello che è “sempre”. Martedì 9 settembre con Nino Buonocore protagonista della puntata è il connubio scrittura e amore. Alex Britti ci aiuta, mercoledì 10, a raccontare del silenzio e del significato della parola “muto”. L’amore che ci esplode dentro portando la vita è il tema di giovedì 11 settembre, ospite Mimì. La settimana si conclude, venerdì 12, con Fabrizio Moro e la melanconia, la “bile nera”, considerata nell’antica Grecia l’origine della tristezza ma anche della creatività artistica.

“Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.

Comunicato stampa A.Robertiello NICO