Esce oggi il nuovo singolo “talk to me” di Damiano David

È l’artista italiano più ascoltato al mondo.

Il suo album “FUNNY little FEARS” ha superato gli 800 milioni di stream globali, con singoli certificati in 11 Paesi. Questa settimana l’album è stato certificato ORO anche in Italia e in Francia, A luglio ha tenuto, su invito dell’Academy, uno speciale showcase al Grammy Museum di Los Angeles. Due candidature agli ultimi MTV VMAs.

DAMIANO DAVID esce oggi “FUNNY little FEARS DREAMS”.

L’album contiene 5 brani inediti, un regalo che l’artista ha voluto fare ai fan che incontrerà durante il World Tour di oltre 30 date e partito ieri da Varsavia, tra cui il nuovo singolo “TALK TO ME” feat. TYLA, vincitrice di un Grammy Award® nella categoria Best African Music Performance 2024 e NILE RODGERS, leggendario e plurivincitore di Grammy Award®, oltre ad una collaborazione speciale con ALBERT HAMMOND JR (THE STROKES) nel brano “CINNAMON”.

Rispetto alla sua collaborazione con Damiano nel brano “TALK TO ME”, Tyla ha detto: “Quando Damiano mi ha mandato il pezzo mi sono immediatamente innamorata della sua vena nostalgica e l’ho sentito subito mio. I miei fan lo adoreranno.”

Anche la leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. ‘Talk To Me’ è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!”

Damiano ha recentemente dichiarato: “L’inizio del tour ha portato con sé una voglia di scrivere nuovi brani. Queste cinque canzoni sono il mio regalo ai miei fan e a tutti coloro che verranno a vedermi live”.

L’album prosegue con “Cinnamon”, con la partecipazione di Albert Hammond Jr (The Strokes). Un brano in cui i riff di Hammond Jr si intrecciano con l’intensità melodica di Damiano, conferendo un’energia particolare al pezzo. Naked è una ballad essenziale e intima, che esplora il tema della vulnerabilità. Mysterious Girl offre un’atmosfera dark-pop e un inciso contagioso. L’ultimo nuovo brano è Over, un brano struggente e catartico in cui il dolore si trasforma in speranza, riassumendo perfettamente il viaggio dell’album dalla paura al sogno.

Damiano ha trasmesso su TikTok LIVE, in partnership con TikTok, sette brani tratti dalla serata di apertura del suo tour mondiale a Varsavia ieri sera. Il live streaming includeva il nuovo singolo Talk To Me feat Tyla e Nile Rodgers, i brani inediti Mysterious Girl e Cinnamon, insieme ai successi Born With A Broken Heart, The First Time e Voices e una sua versione di Pink Pony Club di Chappell Roan. I fan di tutto il mondo hanno avuto, così, la possibilità di ascoltare per primi le nuove canzoni poche ore prima della loro uscita ufficiale.

Questo progetto arriva dopo “FUNNY little FEARS”, album certificato in 11 Paesi che ha già superato gli 800 milioni di stream globali, e il cui long video di lancio ha guadagnato una candidatura ai VMA’s 2025, oltre alla nomination come Best Push performance per il brano “Next Summer”.

Dopo un breve tour nei più importanti festival estivi (che ha incluso una speciale performance al Grammy Museum di Los Angeles, su invito dell’Academy) e conclusosi in agosto nel prestigioso Lollapalloza di Chicago, è partito ieri da Varsavia il World Tour 2025, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

WORLD TOUR 2025

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live SOLD OUT

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona – Saint Jordi Club SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – WiZink Center SOLD OUT

Fri Sept 26 – France, Paris – Adidas Arena SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum SOLD OUT

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum SOLD OUT

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall SOLD OUT

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media SOLD OUT

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center SOLD OUT

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern SOLD OUT

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS SOLD OUT

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

