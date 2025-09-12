Ed Sheeran con Phoebe Dynevor nel videoclip di “Camera”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovissimo album Play. Per celebrare l’uscita, ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo “Camera”, con protagonista Phoebe Dynevor (guarda qui).

L’epico nuovo singolo di Ed Sheeran “Camera” — co-prodotto da ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) e Louis Bell (Justin Bieber) — rafforza la maestria di Sheeran nel talento di scrivere ballate e nella profondità lirica.

Ispirata alla moglie Cherry, la traccia trasuda riverenza e serve come celebrazione di una profonda connessione. Diretto dal collaboratore di lunga data Emil Nava, il video musicale ufficiale – con Sheeran al fianco di Phoebe Dynevor di Bridgerton – ritrae le prime fasi di una relazione romantica.

Girato interamente su iPhone dalle prospettive dei personaggi, il video mostra la spontaneità semplice e il brivido del nuovo amore sullo sfondo della pittoresca Città Vecchia della Croazia. I protagonisti viaggiano in scooter, vanno per bar fino a notte fonda, e condividono persino il palco in uno degli spettacoli allo stadio di Sheeran.

Oggi, Ed Sheeran pubblica il suo nuovo album, Play. Dopo aver chiuso il capitolo della sua serie Mathematics, Sheeran sta coraggiosamente entrando in una nuova fase per il 2025.

Artista in continua evoluzione, Play vede Sheeran esplorare nuovi territori musicali attraverso la collaborazione con produttori e musicisti di tutto il mondo, oltre a immergersi più a fondo nei suoni e nei temi senza tempo che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. Ispirato in parte alla sua esposizione alle culture musicali indiana e persiana – e alle loro sorprendenti connessioni con la tradizione folk irlandese con cui è cresciuto attraverso scale, ritmi e melodie condivisi – ha esplorato un linguaggio musicale senza confini che ha dato all’album un’impronta fresca e distintiva. Su un terreno più familiare, Sheeran ci ricorda perché rimane uno dei cantautori più influenti della sua generazioneEd h, mentre consegna una serie di brani che parlano della sua capacità incondizionata di scrivere ballate. Il risultato è una collezione che gioca sia con il familiare che con il nuovo,

Stasera, venerdì 12 settembre alle 18 locali Ed Sheeran sarà negli uffici di NPR per una speciale performance al Tiny Desk in diretta stream, dove suonerà una selezione di nuova musica sulla sua loop station nel primo concerto Tiny Desk in livestream di questa portata. I fan possono sintonizzarsi qui.

Comunicato Stampa: Elena Tosi