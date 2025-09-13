Ghali incontra gli studenti della scuola media di Baggio

Share

🔊 Clicca per ascoltare

In attesa di vederlo del suo grande evento il 20 settembre, ieri mattina Ghali ha dato il benvenuto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih, scuola media di Baggio. L’incontro è stato mediato da Jonathan Bazzi.

Le parole di Ghali agli studenti:

«È capitato anche a me di averla vissuta come uno sbattimento, ma ho capito da subito quanto la scuola fosse una fortuna. Ci sono dei bambini che farebbero di tutto per andare a scuola, delle famiglie che farebbero di tutto per poter mandare a scuola i propri figli. Ci insegna cos’è la vita, che bisogna fare dei sacrifici, che bisogna impegnarsi, Ci aiuta a sviluppare quelle capacità che ci rimarranno per tutta la vita, e ci insegna a relazionarci con altre persone. A volte durante l’anno scoppiavano nuove amicizie con compagni di classe con cui non avrei mai immaginato di legare: questa cosa mi è rimasta nel tempo, è una cosa speciale che la classe ti regala. Quando ero io alunno qui, oltre a me c’erano forse tre o quattro ragazzi arabi in tutta la scuola: vedere oggi così tante origini diverse è veramente bello. E non è scontato».

Prima di salutare i ragazzi, Ghali ha dato appuntamento allo speciale evento -prodotto da Vivo Concerti– in scena il 20 settembre a Fiera Milano Live, il GRAN TEATRO DI GHALI

«Sarà il mio ultimo concerto per quest’anno, per me è la conclusione di un ciclo e l’inizio di un nuovo periodo. Stiamo realizzando una cosa completamente nuova, nella città per me più importante e sarà una sorpresa per tutti, con alcuni spoiler di nuova musica: il GRAN TEATRO sarà il primo passo verso un nuovo immaginario e l’inizio del disco nuovo che uscirà nel 2026».

I biglietti per il GRAN TEATRO DI GHALI sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Comunicato Stampa: Goigest