Luchè annuncia il sold out al Forum di Milano

Reduce da un’estate di successi, LUCHÈ è pronto per il suo attesissimo “LUCHÈ ARENA TOUR”, un’esperienza dal forte impatto scenico ed emotivo, al via il 15 settembre con un concerto completamente sold out all’Unipol Forum di Milano: un viaggio tra hit iconiche, nuovi brani e momenti dal forte contenuto personale, che toccherà i principali palazzetti italiani fino a marzo 2026.

Annunciato dall’artista il 5 giugno scorso, dopo il live evento che ha infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona, un concerto destinato a restare nella storia del rap italiano, lasciando tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città. Mentre “NESSUNA” (oro) e “GINEVRA” (oro), tratti dall’ultimo acclamato album “Il mio lato peggiore” (oro), continuano a conquistare tutti sulle piattaforme streaming, Luchè è pronto a scrivere un altro importante capitolo del suo percorso live.

Una tournée che promette uno show potente, in grado di celebrare una carriera unica nel panorama urban nazionale. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei padri fondatori dello street rap italiano, che continua a reinventarsi rimanendo fedele alla propria identità e presenza scenica magnetica.

Qui tutte le date prodotte e organizzate da Vivo Concerti:

LUCHÈ ARENA TOUR

Lunedì 15 settembre 2025 ASSAGO (MI) – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

Venerdì 19 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Sabato 20 dicembre 2025 EBOLI (SA) – PALASELE

Domenica 15 marzo 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Martedì 17 marzo 2026 FIRENZE – MANDELA FORUM

Sabato 21 marzo 2026 TORINO – INALPI ARENA

Domenica 29 marzo 2026 BARI – PALAFLORIO

Info e biglietti www.vivoconcerti.com.

Intanto continua il successo di “NESSUNA”, brano intimo e struggente che ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 93mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart. Entrambi i brani, certificati oro, sono contenuti nel nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE”, (https://wmi.lnk.to/ilmiolatopeggiore; Warner Music Italy), certificato oro, che ha trovato un grande apprezzamento ed elogi da parte di pubblico e critica.

LUCHÈ, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

