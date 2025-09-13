I Twenty One Pilots pubblicano il loro attesissimo album

Share

I Twenty One Pilots, band rock di fama mondiale e vincitrice di un Grammy Award, pubblicano venerdì 12 settembre il loro attesissimo nuovo album in studio dal titolo Breach su etichetta Atlantic Records. In concomitanza con l’uscita dell’album, la band ha condiviso il video cinematografico, diretto da Jensen Noen, del brano di apertura “City Walls”, che riprende da dove si era interrotto “Paladin Strait” (anch’esso diretto da Noen) e culmina in una battaglia che dura da dieci anni.

La prossima settimana i Twenty One Pilots daranno il via al THE CLANCY TOUR: BREACH 2025 con uno show sold out il 18 settembre al TQL Stadium di Cincinnati, prima di esibirsi in stadi e anfiteatri in tutto il Nord America, per poi concludere con due serate al BMO Stadium di Los Angeles. Per tutte le date del tour vai su twentyonepilots.com/tour.

Breach include i singoli già pubblicati “Drum Show” e “The Contract”, che hanno segnato il debutto più importante della carriera della band, raggiungendo la posizione #1 nella classifica Alternative Airplay e facendo guadagnare alla band una nomination come Best Rock agli MTV VMAs 2025. Nel frattempo “Drum Show” è stato acclamato come Hottest Record di BBC Radio 1 all’ uscita.

Dopo un percorso durato più di un decennio, Breach offre la conclusione tanto attesa della storia iniziata con l’album Blurryface (disco di Platino in Italia). In questo periodo, i Twenty One Pilots hanno tenuto show sold out negli stadi di tutto il mondo, accumulato miliardi di stream e sono diventati uno dei 18 artisti al mondo con più certificazioni di Diamante in US.

BREACH TRACKLIST

City Walls

RAWFEAR

Drum Show

Garbage

The Contract

Downstairs

Robot Voices

Center Mass

Cottonwood

One Way

Days Lie Dormant

Tally

Intentions

