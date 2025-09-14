Gigi D’Alessio maratona di live alla Reggia di Caserta

Share

Arriva a sorpresa in diretta TV e sui social un nuovo incredibile annuncio di Gigi D’Alessio: l’8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 l’artista torna in concerto alla Reggia di Caserta, con una vera e propria maratona live. Ben 10 date che già si preannunciano un evento irripetibile all’insegna della grande musica e dell’emozione.

Dal palco della storica Piazza Carlo di Borbone, Gigi è pronto ad abbracciare ancora migliaia di fan, per regalare al pubblico un’esperienza musicale irripetibile e ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo e già amatissimo singolo “Un selfie con la vita”.

I biglietti per i nuovi concertisaranno disponibili a partire da martedì 16 settembre alle ore 10:00 su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Gigi torna per la quarta volta alla Reggia di Caserta nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”, il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta, giunto alla sua 11 edizione.

Alla vigilia delle 7 date in Piazza del Plebiscito tutte sold out – il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre- Gigi è già pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua avventura live per il prossimo anno con “Gigi Palasport 2026” e i 10 appuntamenti alla Reggia di Caserta.

I concerti sonoprodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it

Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D’Alessio:

19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025 – NAPOLI, PIAZZA DEL PLEBISCITO

—-

18/03/2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

20/03/2026 BARI – PALAFLORIO

23/03/2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

25/03/2026 TORINO – INALPI ARENA

11/04/2026 PADOVA – KIOENE ARENA

17/04/2026 ANCONA – PALAPROMETEO

18/04/2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – REGGIA DI CASERTA Nuove date

