Brunori Sas, Margherita Vicario e molti altri al “Nessun Dorma”

Si terrà a Roma a Testaccio Estate domenica 14 settembre la terza edizione di “Nessun Dorma”, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in Palestina.

L’evento, già sold out, segue i concerti dello scorso anno a Milano e Bologna, durante i quali sono saliti sul palco Mannarino, Coez, Cosmo, Francesca Michielin, Gaia, Venerus, Ditonellapiaga, Mecna e tanti altri, e che hanno già raccolto la cifra record di 88.761€.

Il 14 Settembre “Nessun Dorma” arriva a Roma con lo stesso obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, che ormai da un anno e mezzo è costretta a sopravvivere in condizioni disumane provocate dalle politiche vessatorie e illegali di Israele, che vieta l’ingresso di cibo e materiale medico, nell’indolenza e inerzia della comunità politica internazionale.

Un evento maratona, con tantissimi ospiti e una serie di concerti della durata di 10-15 minuti ciascuno, senza interruzioni, con una line up eccezionale che vede la partecipazione di alcuni dei più amati e talentuosi artisti italiani: da Brunori Sas a Ariete, da i cani (in solo) a Margherita Vicario, e ancora Calibro 35, Emma Nolde, Giovanni Truppi, Eugenio in via di Gioia, Fulminacci, Marta Del Grandi, Mai Mai Mai, Savana Funk, Peter White, e infine il musicista palestinese Tareq Abu Salameh.



La presentazione della serata è affidata alla stand up comedian Monir Ghassem e ai conduttori radiofonici Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini.

L’appuntamento si inserisce nella cornice del festival Falastin, che da anni celebra la cultura palestinese in Italia con ricchi eventi culturali in diverse location della capitale.



È attivo online il link per la raccolta di donazioni online, per quanti non saranno presenti ma vorranno comunque contribuire all’iniziativa: https://www.produzionidalbasso.com/project/nessun-dorma-sostegno-a-gaza.

Il ricavato della biglietteria e della raccolta online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society – tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza.

L’illustratrice di fama internazionale Olimpia Zagnoli ha concepito l’immagine del progetto, mentre la grafica è stata affidata a WetStudio.

Gli organizzatori del concerto hanno dichiarato: “A quasi un anno dalla nostra prima iniziativa, continuiamo ad assistere a un genocidio trasmesso in diretta, una crisi umanitaria senza fine, nell’indifferenza colpevole della comunità internazionale. Come promotori culturali, sentiamo la responsabilità di non distogliere l’attenzione. Per questo, con questo evento, chiediamo ancora una volta il cessate il fuoco immediato e la fine di ogni forma di sostegno politico, economico e militare ad Israele. Con Nessun Dorma torniamo a intrecciare musica e solidarietà, per sostenere chi opera a Gaza e in Palestina e chi ogni giorno resiste. Ringraziamo di cuore le artiste e gli artisti che, con generosità e coraggio, mettono il loro talento al servizio di una causa che ci riguarda tutti.”

Nessun Dorma è un’iniziativa di: DNA concerti, Nur Al Habash, Panico Concerti, Petricore Sounds, in collaborazione con Falastin e Spaghetti Unplugged.

Line Up in rigoroso ordine alfabetico:

Ariete – Brunori Sas – Calibro 35 – Emma Nolde – Eugenio in via di Gioia – Fulminacci – i cani (solo) – Giovanni Truppi – Mai Mai Mai – Margherita Vicario – Marta Del Grandi – Peter White – Savana Funk – Tareq Abu Salameh

Tutte le info su: https://www.instagram.com/nessun__dorma_/

Comunicato Stampa: Maria Grazia Marsico – GDG press