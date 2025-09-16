Justin Bieber da venerdì in radio con “Love Song”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un’intera generazione, arriverà nelle radio italiane a partire da venerdì 19 settembre con “LOVE SONG”, brano estratto dal suo nuovo album “SWAG II”, uscito lo scorso venerdì 5 settembre. “SWAG II”, ottavo album dell’artista, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in preorder nei formati CD e doppio LP sullo Shop Universal.

“LOVE SONG” è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber parla del tipo di amore che ti fa venire voglia di scrivere tutti i tuoi sentimenti, metterli in musica e dedicarli alla persona più importante.

Con “SWAG II”, Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico in un corpus di 23 brani audaci, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore, uscito lo scorso 11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper e altri, ed è un approfondimento dei temi già anticipati in “SWAG”, nello specifico la sua nuova vita da marito e padre e la sua profonda e fortissima fede.

“SWAG II” arriva a meno di due mesi da “SWAG”, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200 e ha piazzato ben 16 delle 21 tracce nella classifica Billboard Hot 100, diventando l’album più ascoltato a livello globale nel giorno di rilascio. L’album ha sorpassato i 200 milioni di stream nella sola settimana di uscita, risultato migliore della carriera dell’artista, e si è posizionato al primo posto delle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop e Top R&B Album, diventando così il decimo progetto di Justin Bieber a ottenere un posto in Top 5 nella Billboard 200. Ha inoltre raggiunto la prima posizione delle classifiche Spotify e Apple Music in più di 100 Paesi. Il singolo estratto “Daisies”, che ad oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard Streaming Songs, Spotify U.S. e Spotify Global Song e Apple Music Top 100 Global, rimanendo stabile sul primo gradino del podio fino ad oggi.

“SWAG” è stato il grandioso ritorno alla musica di Justin Bieber dopo quattro anni dal suo ultimo album “Justice”, successo planetario certificato disco di platino in Italia e contenente hit come “Peaches” feat. Daniel Caesar & Giveon” (doppio disco di platino in Italia), “Ghost” (disco di platino in Italia), “Holy” feat. Chance The Rapper, “Lonely” feat. Benny Blanco, “Anyone” e “Hold on”, tutte certificate disco d’oro in Italia.

Justin Bieber è uno degli artisti più famosi e riconosciuti al mondo, con alle spalle una carriera di quasi vent’anni che lo ha portato dai video amatoriali su YouTube ai palchi più importanti, fra cui quello dei Grammy Awards nel 2022 e al festival Rolling Loud nel 2023. Solo in Italia il suo catalogo musicale ha ottenuto 15 dischi d’oro e 56 dischi di platino, grazie anche a brani oramai pietre miliari del pop internazionale quali “Love Yourself”, “Sorry”, “What Do You Mean?” e “Let Me Love You”, tutti singoli detentori di sei dischi di platino ciascuno. Con oltre 86 miliardi di stream totali, più di 150 milioni di album venduti tra copie fisiche e digitali, 10 vittorie ai Billboard Music Awards, 7 vittorie agli American Music Awards, 9 vittorie agli MTV Europe Music Awards e 18 Teen Choice Awards, Justin Bieber si è imposto come uno dei nomi più amati e riconosciuti degli anni Duemila. Nel corso della sua carriera artistica ha dimostrato di saper spaziare abilmente tra vari generi musicali e di potersi rivolgere a un pubblico vastissimo, grazie a testi che si sono evoluti con lui e a una sperimentazione costante. Il ritorno alla musica nel 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo ed è al contempo l’ennesima conferma di una carriera monumentale.

TRACKLIST “SWAG II” :

SPEED DEMON BETTER MAN LOVE SONG I DO I THINK YOU’RE SPECIAL MOTHER IN YOU WITCHYA EYE CANDY DON’T WANNA BAD HONEY NEED IT OH MAN POPPIN’ MY S*** ALL THE WAY PETTING ZOO MOVING FAST SAFE SPACE LYIN’ DOTTED LINE OPEN UP YOUR HEART WHEN IT’S OVER EVERYTHING HALLELUJAH STORY OF GOD

ABOUT JUSTIN BIEBER

È il 2007 quando Justin Bieber partecipa allo Stratford Idol, gara canora di provincia, classificandosi secondo. In soli 7 mesi, i video delle esibizioni, caricati su YouTube per condividere il traguardo con amici e parenti, raccolgono oltre 10.000.000 di visualizzazioni, attirando l’attenzione del famoso talent scout Scooter Braun. Dopo un provino con Usher, Justin Bieber, solo quindicenne, firma il suo primo contratto discografico. L’album di debutto “My World”, uscito nel novembre 2009, ottiene il disco di platino negli Stati Uniti, UK e Canada, e fa subito breccia nel cuore dei teenagers di tutto il mondo. L’esordio prelude a una carriera inarrestabile; difatti, “My World 2.0” e “My World Acoustic”, album usciti nel 2010, confermano la travolgente Bieber Fever in tutto il mondo. A due anni di distanza, durante i quali Justin pubblica l’album di brani natalizi “Under the Mistletoe”, nel 2012 esce “Believe”, a cui fa seguito una versione acustica, “Believe Acoustic”. Questo album segna un periodo di evoluzione, in cui la voce del giovane cantante sta cambiando e si presta a sonorità più intense, dove beat R’n’B si fondono con il pop. Il 2015 è l’anno di “Purpose”, da cui sono stati estratti ben 5 singoli di successo mondiale, tra cui “What do you mean?”, “Sorry” e “Love Yourself”. Un album ricco di collaborazioni, prodotto dai famosi dj Skrillex e Diplo, dove si alternando pezzi di electro-dance alla musica soul e R’n’B, senza mai accantonare il pop delle origini. Purpose è un disco più maturo, in grado di rivolgersi a un pubblico più vasto ed eterogeneo rispetto ai precedenti, in cui Bieber riflette sul suo successo, dando voce soprattutto ai lati più scomodi. Dopo qualche anno di pausa, che lo ha visto solo attivo in alcune collaborazioni (come quella con Ed Sheeran nel 2019 con il brano “I Don’t Care”), nel 2020 Justin Bieber è al fianco di Ariana Grande per il brano “Stuck With U”, una collaborazione nata per raccogliere fondi a favore dell’associazione 1st Responders Children’s Foundation che sostiene le famiglie di medici, paramedici e primi risponditori all’emergenza del Covid-19. Nel 2021 esce l’album “Justice”, con il quale Justin Bieber torna a conquistare i primi posti delle classifiche mondiali. “Hold on” ed “Anyone”, insieme, hanno raccolto da subito più di 2 miliardi di stream. Con “SWAG”, Justin Bieber torna alla musica dopo una pausa di quattro anni, aprendo un nuovo capitolo della sua incredibile carriera, che continua a tutta velocità con “SWAG II”.

Comunicato Stampa: Paola Corradini