Son Mieux con il nuovo singolo “Morning”

I Son Mieux, tra le realtà più entusiasmanti della nuova scena pop-rock, hanno vissuto un’estate da assoluti protagonisti. La formazione olandese, composta da sette elementi, ha incantato il pubblico italiano aprendo i concerti di Nile Rodgers & CHIC, vera leggenda mondiale della musica funk e disco, in occasione delle date in Italia lo scorso luglio. Un traguardo che conferma la rapida ascesa della band anche al di fuori dei confini nazionali.

Oggi la band condivide il nuovo singolo “Morning“, disponibile dal 12 settembre e che anticipa l’atteso album previsto per il 2026.

Dal loro debutto nel 2015, i Son Mieux hanno conquistato pubblico e critica con due album acclamati e una serie di singoli di successo. I loro inni “Multicolor” e “Tonight” hanno superato insieme i 63 milioni di stream su Spotify, contribuendo a un totale di oltre 170 milioni di ascolti complessivi e quasi un milione di ascoltatori mensili.

Nel 2024 hanno presentato il singolo “It’s Only Love”, un brano che celebra la bellezza delle connessioni autentiche, consolidando ulteriormente il loro legame con i fan.

Noti per i loro live esplosivi, i Son Mieux hanno calcato i palchi dei più prestigiosi festival internazionali – tra cui Lowlands, Pinkpop e Sziget – fino al trionfo come headliner al Summer Well Festival in Romania. A coronare un anno straordinario, hanno registrato il tutto esaurito per due serate consecutive allo Ziggo Dome di Amsterdam, davanti a 30.000 spettatori entusiasti.

Con queste prestigiose collaborazioni e una presenza scenica in continua crescita, i Son Mieux si confermano come una delle band più promettenti e innovative del panorama pop-rock internazionale.



I Son Mieux sono:

Camiel Meiresonne – lead singer (+ guitar)

Maud Akkermans – strings

Timo Prins – bass

Olivier Lucas – drummer

Niels de Maa – guitar

Justin Schellekens – saxophone + percussion

Michiel Mutsaerts – keys

Comunicato stampa Universal Music