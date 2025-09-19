Demi Lovato ‘Here All Night’

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A poche settimane dal suo ritorno sulla scena musicale, una delle superstar globali più influenti della sua generazione e più volte nominata ai Grammy Awards Demi Lovato pubblica il suo nuovo singolo “Here All Night”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’attesissimo brano è accompagnato dal videoclip ufficiale e segna un ulteriore ed emozionante passo del nuovo percorso intrapreso dall’artista, iniziato il 1° agosto con l’uscita del singolo “Fast”, un assaggio di quello che i fan sospettano essere il suo nono album, in uscita prossimamente.

“Here All Night” è un brano prodotto da Zhone dai toni dance-pop, dark e ritmato, in cui Demi Lovato fa sfoggio con ammirevole maestria delle sue celebri doti canore, che la portano da strofe calde e profonde a ritornelli alti e potenti, in cui la sua voce trascina l’ascoltatore in un ambiente sonoro coinvolgente e ipnotico. Ad accompagnare il singolo è uscito il videoclip ufficiale in cui Demi Lovato è tornata a collaborare con Hannah Lux Davis (già regista di “Cool For The Summer” e “Sorry Not Sorry”), per un prodotto visivamente stupendo che vede la cantante confinata nel suo appartamento intenta a trovare la libertà di lasciarsi andare.

Parlando del processo di scrittura del brano, Demi Lovato ha dichiarato: «”Here All Night” è una canzone che parla di una rottura che ho immaginato attraverso gli occhi di un personaggio, ed è stato così liberatorio poter entrare nella storia di qualcun altro». In merito al video, Demi ha aggiunto: «Dal momento in cui abbiamo terminato la canzone, sapevo che ci sarebbe dovuto essere un video con una coreografia. Il brano parla di ballare per guarire un cuore spezzato, è crudo ed empowering, ma con un punto di vista giocoso e voyeuristico».

Il nuovo album, la cui uscita è prevista verso la fine dell’anno, abbraccerà il sound elettrico di alcuni dei suoi più grandi successi pop, una “celebrazione dance-pop”. Il progetto è stato introdotto dal singolo “Fast”, che ha debuttato nella Top10 della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs. Parlando del lavoro con Demi Lovato, il suo produttore esecutivo Zhone ha dichiarato: “È stato davvero stimolante lavorare con Demi e vivere il suo percorso di continua crescita. È una vera maestra in studio. Questo album parla di liberarsi dalle inibizioni e ci siamo divertiti tantissimo a creare questa musica! È un’esperienza che traspare davvero da ogni brano“.

Demi Lovato (8 dischi di platino e 5 d’oro in Italia) è musicista, attrice, attivista e autrice bestseller del New York Times, due volte nominata ai GRAMMY e vincitrice di numerosi premi. Con 50 miliardi di stream in tutto il mondo e un’audience digitale di circa 300 milioni di persone, Demi ha affascinato il pubblico con la sua potente voce e la sua illustre capacità di scrittura. Ha pubblicato otto album in studio, tutti debuttati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro dei quali vantano oltre un miliardo di stream su Spotify.

Comunicato stampa Universal Music