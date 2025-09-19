giorgia
Il nuovo singolo di Giorgia”Golpe”

“COME SAPREI LIVE 2025”

si conclude con un doppio appuntamento

 il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta

 DA FINE NOVEMBRE LIVE NEI PALASPORT

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, GIORGIA torna con “GOLPE”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19 settembre e già disponibile in pre-save qui

GOLPE”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’ErmeDavide PetrellaDario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Ultimi due appuntamenti del “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate: il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta.  

Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners): 

“COME SAPREI LIVE 2025”

11 GIUGNO 2025 | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO SOLD OUT

13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

14 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT

21 LUGLIO 2025 | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)  

25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.  

Info biglietti: www.friendsandpartners.it 

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Dopo “LA CURA PER ME”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.

