Il nuovo singolo di Giorgia”Golpe”

“COME SAPREI LIVE 2025”
si conclude con un doppio appuntamento
il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta
DA FINE NOVEMBRE LIVE NEI PALASPORT
Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, GIORGIA torna con “GOLPE”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 19 settembre e già disponibile in pre-save qui
“GOLPE”, è una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.
Ultimi due appuntamenti del “COME SAPREI LIVE 2025”, il tour con cui GIORGIA ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate: il 16 e il 26 settembre alla Reggia di Caserta.
Sul palco insieme a Giorgia, Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa.
Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners):
“COME SAPREI LIVE 2025”
11 GIUGNO 2025 | ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II di SORDEVOLO (BI) DATA ZERO SOLD OUT
13 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT
14 GIUGNO 2025 | TERME DI CARACALLA di ROMA SOLD OUT
21 LUGLIO 2025 | VILLA MANIN di CODROIPO (UD)
25 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT
26 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT
28 LUGLIO 2025 | TEATRO GRECO di SIRACUSA SOLD OUT
16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT
26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT
“PALASPORT LIVE”
25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT
06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT
08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT
10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena
12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT
13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT
16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT
19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT
20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT
22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport
18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio
21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena
23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum
30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena
I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.
Info biglietti: www.friendsandpartners.it
Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.
Dopo “LA CURA PER ME”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.
