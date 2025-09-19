Sulla RAI Carlo Conti conduce “PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE”

Share

Finalisti del Musicante Award Premio – Pino Daniele

🔊 Clicca per ascoltare

DOMANI IN PRIMA SERATA SU RAI 1, RAIPLAY

E IN SIMULCAST SU RAI RADIO 2

PINO È

IL VIAGGIO DEL MUSICANTE

LO SHOW EVENTO DEDICATO A PINO DANIELE

A 70 ANNI DALLA SUA NASCITA E A 10 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

CHE IERI SERA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI

HA REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO

CONDUCONO

CARLO CONTI e FIORELLA MANNOIA

OSPITI

FIORELLA MANNOIA – ELISA – GIORGIA – EMMA – ELODIE

GEOLIER – MAHMOOD – SALMO – GIULIANO SANGIORGI

FRANCESCO DE GREGORI – DIODATO – IRAMA – NOEMI

THE KOLORS – SERENA BRANCALE – RAF – RON

ROCCO HUNT – CLEMENTINO

ALEX BRITTI – ENZO AVITABILE

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ALESSANDRO SIANI

E CON

GIGI DE RIENZO – ERNESTO VITOLO – ROSARIO JERMANO

TONY ESPOSITO – TULLIO DE PISCOPO

SUL PALCO

ROSSANA DE PACE

LA VINCITRICE ASSOLUTA DEL LIVE CONTEST

MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE

Domani, sabato 20 settembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2 PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE, lo show evento dedicato a PINO DANIELE a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa tenutosi ieri sera in Piazza del Plebiscito a Napoli, registrando il tutto esaurito.

Condotto da CARLO CONTI e FIORELLA MANNOIA, PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE ha visto tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, ripercorrendone la vita e la carriera tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, con esibizioni inedite e duetti emozionanti.

Ospiti FIORELLA MANNOIA,ELISA,GIORGIA,EMMA, ELODIE (dalla sede degli STATI UNITI DEL MONDO e del MUSEO DELLA PACE, nella sezione “PINO DANIELE ALIVE”), GEOLIER, MAHMOOD, SALMO, GIULIANOSANGIORGI, FRANCESCO DE GREGORI, DIODATO, IRAMA, NOEMI, THE KOLORS, SERENA BRANCALE, RAF,RON, ROCCO HUNT, CLEMENTINO, ALEX BRITTI, ENZO AVITABILE, con la partecipazione di ALESSANDRO SIANI e con GIGI DE RIENZO,ERNESTO VITOLO,ROSARIO JERMANO, TONY ESPOSITO eTULLIO DE PISCOPO.

Su RaiPlay andrà in onda PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY, che accompagna l’evento di Piazza Plebiscito con uno sguardo inedito e ravvicinato. Non la diretta del concerto, ma un racconto collaterale che porta lo spettatore nel cuore pulsante della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive.

Carolina Di Domenico guiderà il pubblico attraverso racconti a caldo con i grandi nomi della musica e con i finalisti del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, a cui è stato affidato l’opening act del concerto e che riceveranno i premi previsti dal contest.

Rai Radio 2 ha ospitato in diretta dagli studi romani di via Asiago MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE, lo show condotto da Carolina Di Domenico, con la partecipazione di Fiorella Mannoia e il contributo di Giuliano Sangiorgi, in cui sono stati presentati i 10 giovani talenti che hanno conquistato i MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE. Selezionati nelle fasi di scouting online e nelle successive live audition tenutesi a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio di Musica G. Verdi, i giovani artisti si sono esibiti nel corso dello show con un proprio inedito e un’elaborazione originale / interpretazione di un’opera di Pino Daniele.

Sul palco di “Pino è – Il viaggio del Musicante” ROSSANA DE PACE è stata proclamata vincitrice assoluta del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera, riconosciuto dalMUR Ministero dell’Università e della Ricerca per originalità, innovazione e avanguardia.

Questa la motivazione del premio: «Rossana De Pace incarna lo spirito di un Musicante. La sua musica nasce da una forte identità culturale e artistica, capace di esprimersi con autenticità sia attraverso opere originali che attraverso rielaborazioni. La sua proposta vibra sulle frequenze del presente intrecciando memoria e innovazione e costruendo un ponte tra il passato e una visione futura con una forte valenza sociale».

Pino è – Il viaggio del Musicante è unevento di valore socialee solidale, una preziosa opportunità per unire cultura e solidarietà, onorando e rinnovando l’impegno sociale di Pino Daniele.

Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets continueranno ad essere istituite borse di studio e iniziative per valorizzare i giovani talenti che dedicano la loro vita allo studio della musica come forma di alta espressione e comunicazione sociale, nonché attività didattiche a contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili. La campagna solidale, invece, finanzierà il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastomaodv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici.

L’evento livePino è – Il viaggio del Musicante porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele che celebreranno, con profondità e impegno, il grande artista (www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

Pino è – Il viaggio del Musicanteè un evento realizzato con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione. In occasione dell’evento, la Fondazione Campania dei Festival ha promosso una masterclass dedicata agli studenti delle scuole di musica e a delle associazioni di giovani provenienti da quartieri a rischio, per promuovere la musica come strumento e prospettiva di futuro.

Comunicato stampa Parole & Dintorni