Si sta per concludere Fuori Campo promosso dalla CNA di Roma

Si conclude lunedì 22 settembre alle ore 12.00 la call rivolta ai giovani autori under 35 residenti in Italia. La call è il primo step del progetto Fuori Campo promosso dalla CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il supporto tecnico di Cuntura.

Fuori Campo, presentato durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è un programma di incubazione di progetti cinematografici, il cui obiettivo principale è far incontrare giovani autori e produttori italiani accompagnandoli nell’elaborazione di progetti originali e nella realizzazione di un teaser.

Non un semplice percorso formativo, ma un laboratorio intensivo, un matching mirato, un periodo di mentoring e tutoraggio che favorisca la nascita di nuove alleanze professionali tra chi scrive e chi produce, due mondi che raramente trovano spazi strutturati di dialogo.

Il percorso si concluderà con la realizzazione di n.1 teaser, rubamatic o simili, che sarà presentato in un evento pubblico nel mese di marzo del 2026 ai principali broadcaster italiani e internazionali. Sarà un’occasione concreta di visibilità e networking professionale per tutti i team coinvolti.

“In un periodo storico come quello che stiamo attraversando – sostiene Marco Luca Cattaneo, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Roma– è fondamentale attivare progetti di questo tipo per dare la possibilità a giovani meritevoli che spesso faticano a trovare occasioni di ascolto, non solo di lavorare con i migliori professionisti del settore per sviluppare i loro progetti ma anche di avere la concreta possibilità di entrare nel mercato del cinema e dell’audiovisivo facendo conoscere il loro talento e le loro capacità ai principali stakeholder del settore”

“Il settore del cinema e dell’audiovisivo è per CNA Roma un ambito strategico – secondo Giordano Rapaccioni, Segretario CNA Roma– non solo per il suo valore culturale ed economico, ma anche per la sua capacità di dialogare con tutte le altre anime della nostra associazione. È un settore che unisce competenze creative e imprenditoriali, che crea occupazione qualificata e che favorisce la nascita di nuove imprese, soprattutto da parte dei giovani. Sostenere progetti come Fuori Campo, con partner rilevanti come SIAE, significa rafforzare il ruolo della CNA di Roma come luogo in cui le idee prendono forma e diventano impresa.”

“SIAE sostiene Fuori Campo – afferma Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE – perché offre ai giovani autori un’opportunità concreta: uno spazio strutturato in cui far incontrare chi scrive e chi produce, creando le condizioni per nuove collaborazioni. Accompagnare i talenti emergenti nello sviluppo dei loro progetti significa non solo tutelarne la creatività, ma anche aiutarli ad accedere al mercato, offrendo visibilità e strumenti reali per trasformare le idee in percorsi professionali. Questa iniziativa è in piena sintonia con la missione di SIAE: promuovere e proteggere il lavoro creativo, sostenere i giovani autori e favorire la nascita di nuove storie, nuove visioni e nuove alleanze culturali.”

Sarà possibile presentare le proprie candidature fino alle ore 12.00 di lunedì 22 settembre.

Tutte le informazioni, moduli e procedure per la candidatura potranno essere consultati e scaricati al seguente link: https://www.cnaroma.it/progetti/fuoricampo

