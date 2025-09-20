Domani, domenica 21 settembre, il gran finale al Ghetto di Cagliari

Share

Dopo due settimane di esplorazioni che hanno attraversato elettronica, improvvisazione, arti performative e visioni interdisciplinari, la XIX edizione di Signal Reload si avvia al suo epilogo. Domani (domenica 21 settembre), al Ghetto di Cagliari, il festival promosso e organizzato dall’associazione Ticonzero con la direzione artistica di Daniele Ledda si chiuderà con una giornata che, come consuetudine, avrà la forma di un rito collettivo, intrecciando memoria e futuro, tradizione e sperimentazione, in una trama che celebra la pluralità del suono.

Alle 17.30 sarà Carolina Martines a introdurre il pubblico in un clima di ascolto raccolto, preparando la soglia tra la dimensione quotidiana e quella performativa. A seguire, alle 18, un momento speciale: l’omaggio a Franco Oppo con la riproposta di Variazioni su temi popolari per launeddas e live electronics (1992). L’opera che segnò la storia della musica contemporanea, presentata a Darmstadt oltre trent’anni fa, tornerà a Cagliari con Carlo Pusceddu alle launeddas e Marco Ruju e Antonio Lai al live electronics, disegnando un ponte tra la radice etnica e lo spazio armonico espanso.

Alle 19 entrerà in scena l’artista e docente Marco Meloni, che coniuga pianoforte ed elettronica in un linguaggio che attraversa jazz, minimalismo e droni narrativi, unendo rigore compositivo e apertura visionaria. Alle 20 sarà la volta di Paesaggio, progetto di Walter Forestiere, che coniuga musique concrète, drone-doom e performance, trasformando suono e gesto in presenza fisica e in un’esperienza immersiva.

La serata proseguirà alle 21 con Clavius di Daniele Ledda, famiglia di strumenti auto-costruiti che nascono dal concetto di pianoforte preparato di John Cage. Ledda esplorerà le possibilità di fusione tra il suono analogico e quello digitale, aprendo nuove prospettive di ascolto. Una mezzoretta dopo, alle 21.35, il testimone passerà a Romeo Scaccia, pianista versatile capace di muoversi con naturalezza dal repertorio classico al jazz, intrecciando scrittura musicale e immagini sonore che evocano tanto i palcoscenici lirici quanto i set cinematografici internazionali.

Il gran finale, alle 22.30, sarà affidato a Økapi e alla Aldo Kapi Orchestra, protagonisti di Pardonne-moi, Olivier! 16 oiseaux pour Olivier Messiaen. Un viaggio cut-up che celebra tre forme di amore – umano, divino e per la natura – attraverso suoni e immagini che si contaminano in tempo reale. Ogni frammento diventerà un volatile che canta, tassello di un mosaico che rende omaggio a uno dei giganti del Novecento, Olivier Messiaen, con la leggerezza e l’intensità di una visione sonora totale.

Domenica 21 settembre il biglietto d’ingresso costa 10 euro con apertura cancelli dalle 17.30. Prevendite presso Box Office Sardegna.

LA DIREZIONE ARTISTICA – Daniele Ledda è un artista sonoro, docente, ricercatore che vive e lavora in Sardegna, dove insegna Musica Elettronica al Conservatorio di Cagliari. Dal 2018 è direttore artistico dell’attività dell’Associazione Ticonzero affiancato dal prezioso lavoro dei soci Raffaele Tronci e Valentino Nioi. È interessato al rapporto con le arti visive, e realizza ambienti sonori per mostre d’arte e installazioni video. Ha al suo attivo numerose composizioni originali per la danza contemporanea. Negli ultimi anni sta esplorando l’esperienza della filosofia nella pratica delle arti contemporanee, attraverso la creazione di lavori che coordinano la scrittura, la parola, la visione e l’ascolto. E’ attivo come solista al campionatore, ed in vari gruppi: CoincidentiaOppositorum, Experimento, Ensemble Spaziomusica, SyntaxError, Spectrasonic, Jetée trio, come compositore, al live electronics e al campionatore. Ha collaborato, tra gli altri, con Marcus Stockhausen, Llorenç Barber, David Moss, HenningFrimann, David Shea, OtomoYoshihide, Marco Cappelli, Marc Ribot, Elliott Sharp, Eric Bogosian, Jim Pugliese.

L’ORGANIZZAZIONE – Ticonzero è un centro di produzione e ricerca artistica multidisciplinare. Nasce nel 1995 come Associazione culturale. Si occupa di musica d’avanguardia, elettronica e sperimentale. Ha scelto da subito l’ambito della ricerca musicale ed è diventato nel tempo un luogo in cui si favoriscono gli scambi artistici, un laboratorio dove si progettano nuove produzioni e attività didattiche, puntando sulla trasversalità dei linguaggi. Attraverso una fitta trama di interazioni con il teatro, la danza, le arti visive, Ticonzero intercetta e rielabora gli sfaccettati segnali dell’espressione artistica che gravitano intorno alla musica. I progetti che propone sono dedicati a quel pubblico che avverte la necessità del rinnovo dei linguaggi, che desidera espressioni di segno innovatore, che ambisce a percorsi mentali originali e prospettive alternative a quelle preconfezionate dalle logiche del consumo culturale. L’abbinamento di musica e videoarte, ormai consueto nel lavoro di Ticonzero, si è rivelato particolarmente felice e apportatore di consensi. Tale scelta è in buona parte ispirata alle commistioni, piuttosto frequenti nella contemporaneità, tra i vari linguaggi artistici, soprattutto riguardo alle produzioni d’avanguardia. Gli artisti coinvolti rappresentano le leve emergenti di una ricerca al confine tra la dimensione sonora e quella visiva, apprezzata in contesti istituzionali e non, saia in Italia che all’estero. Nelle produzioni Ticonzero, le tecniche di composizione ed esecuzione privilegiate conducono alla realizzazione di musiche originali, eseguite dal vivo con strumenti di varia natura: elettronici, digitali, musicali tradizionali, elettroacustici, oggetti sonori. Forte attenzione è data all’uso delle nuove tecnologie applicate alla musica. Ticonzero esplora, dunque, la dimensione sonora attraverso le ricerche contemporanee che intrecciano i linguaggi e le pratiche, in una continua messa in discussione dei presupposti compositivi, che è poi il punto di partenza di ogni pensiero artistico votato alla sperimentazione e pienamente aperto al cambiamento. Dal 2018 l’Associazione ha cambiato direzione artistica con Daniele Ledda. Il nuovo obiettivo dell’Associazione Ticonzero è centrato sulle risorse artistiche e creative del territorio, non con un richiamo episodico, ma come manifestazione di un laboratorio permanente. La creazione di una rete i cui nodi sono sempre attivi nella produzione e sperimentazione. La rete in questo senso, per usare un parallelo informatico, è una rete locale. Un nodo importante in questa rete è rappresentato dalla comunità legata al dipartimento di musica elettronica del conservatorio di Cagliari e dal progetto Snake di composizione istantanea.

