L’Horror sbarca al Lucca Film Festival 2025

Il Lucca Film Festival 2025 si chiuderà con un evento speciale dedicato al grande cinema horror italiano, accanto a una serie di appuntamenti esclusivi che celebrano autori internazionali e cortometraggi in anteprima. Il Festival saluterà infatti il suo pubblico il 28 settembre con la proiezione in versione restaurata in 4K di Demoni (1985), capolavoro di Lamberto Bava, che torna sul grande schermo in una veste inedita. Il regista sarà presente a Lucca per introdurre la proiezione e presentare in anteprima il suo nuovo romanzo “Demoni 3”, prequel letterario mai portato sullo schermo, che arricchisce e amplia l’universo narrativo del film cult. Lamberto Bava, figlio del leggendario Mario Bava, è riconosciuto come un vero maestro del cinema di genere. Ha iniziato la sua carriera proprio sul set del padre, ereditandone l’arte e la visione, per poi collaborare anche con Dario Argento, che produsse Demoni. Con questo film, Bava ha firmato uno degli horror italiani più iconici e amati a livello internazionale. Non solo maestro dell’horror, Bava è amatissimo anche da intere generazioni per la saga televisiva di Fantaghirò, che negli anni Novanta ha incantato il pubblico europeo, diventando un classico della fantasia e del family entertainment.

Il 26 settembre il Lucca Film Festival ospiterà il regista belga Fabrice Du Welz, tra le voci più originali e radicali del cinema europeo contemporaneo. L’autore sarà protagonista con la proiezione di Calvaire (The Ordeal, 2004), presentato in versione rimasterizzata e supervisionata dal regista insieme al direttore della fotografia Benoît Debie. Calvaire è un film emblematico del cinema horror psicologico: girato nelle Ardenne belghe, utilizza atmosfere cupe, paesaggi isolati e una progressiva perdita di controllo che trasforma il familiare in inquietante. Calvaire sarà proiettato alle ore 21:00 al Cinema Centrale. Inoltre, nella mattinata del 26 settembre, al Complesso di San Micheletto, è prevista la proiezione di Adoration (2019), uno dei film più acclamati di Du Welz, presentato appositamente per le scuole. Ospite internazionale del Festival, Du Welz ha firmato altri film presentati nei festival di Venezia (con Vinyan), Cannes (Alleluia) e Locarno (Adoration), imponendosi come autore radicale e visionario. Le sue opere esplorano l’oscurità dei sentimenti e i confini estremi dell’umano.

Tre cortometraggi in anteprima arricchiscono la programmazione del Festival: Hearts of Stone, diretto da Tom Van Avermaet con Noomi Rapace, un racconto romantico e visionario. The Space Between Attack and Decay, debutto alla regia della fotografa Jessica Kourkounis, scritto da R.A. Fravel e narrato da James McAvoy. Un’opera à la Lynch: Kourkounis sarà presente a Lucca per introdurla e discuterla. Infine, l’evento esclusivo di The Black Ghiandola, scritto da Anthony Conti per la Make a Film Foundation, con la partecipazione straordinaria di David Lynch, Laura Dern, Johnny Depp e J.K. Simmons, diretto da Catherine Hardwicke, Theodore Melfi e Sam Raimi. The Black Ghiandola è un corto zombie-horror che usa il contagio apocalittico come metafora potente: il protagonista rischia la vita per salvare una giovane donna amata, in un mondo devastato dopo che la sua famiglia è stata uccisa. Il film fu realizzato grazie al sogno del giovane Anthony Conti, malato terminale, coinvolgendo alcune delle più grandi star di Hollywood.

Oltre a presentare le proprie opere, Lamberto Bava e Fabrice Du Welz, insieme all’attrice e regista Chiara Caselli, (attrice in film di genere quali Nero., L’orto americano e Non ho sonno) faranno parte della giuria internazionale del concorso cortometraggi. La giuria assegnerà il Premio al Miglior Corto nella serata conclusiva del 27 settembre al Cinema Centrale.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo al Cinema Centrale di Lucca e al Complesso di San Micheletto. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, preferibile prenotazione online al link: https://www.luccafilmfestival.it/biglietteria/

Il Lucca Film Festival – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è in corso nella città toscana fino al 28 settembre 2025, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ad aprire il festival, l’attore e produttore cinematografico statunitense due volte Premio Oscar Kevin Spacey cheha ricevuto sul palco del Cinema Astra – il Premio alla Carriera e ha presentato in anteprima mondiale il suo ultimo film, 1780, accompagnato dal regista Dustin Fairbanks e dal produttore Spero Stamboulis. Il 24 settembre, ospite l’attore inglese Malcolm McDowell che riceverà il Premio alla Carriera e presenterà la versione ricostruita da Thomas Negovan dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film Caligola: The Ultimate Cut, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder, in collaborazione con FirenzeOnStage. Tra gli altri ospiti del festival, Gianni Amelio, Michele Riondino, Pietro Marcello, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Alberto Paradossi, Mimmo Calopresti, Lamberto Bava e Fabrice Du Welz.

Negli anni, il Lucca Film Festival ha ospitato grandi nomi del cinema internazionale, ha omaggiato i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da Susan Sarandon a Isabelle Huppert, da Rutger Hauer a George Romero, da Paolo Sorrentino a Willem Dafoe, da Chiara Mastroianni e Paul Schrader a Matthew Modine e Ruben Östlund ma anche Ethan Hawke e Gaspar Noè, diventando un punto di riferimento culturale in Toscana. L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Con la partecipazione del Comune di Lucca e Vivi Lucca Eventi e con la compartecipazione di Lands of Giacomo Puccini e Camera di Commercio Toscana Nord – Ovest. Banca Generali Private Wealth Management (Paolo Tacchi) e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e delle mostre. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM. Il festival si avvale inoltre del supporto di Ministero della cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema, Sofidel, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa Natale, Audi Center Terigi, Lions Club Lucca Le Mura, Tenuta del Buonamico, Martinelli Luce, Naturanda, Futuro3D, è in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e si avvale della co produzione di Tecno Servizi, Ristorante Giglio, Palazzo Pfanner, Over The Real, Teatro del Giglio di Lucca, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Accademia di Belle Arti di Carrara, Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia, Liceo Classico N. Machiavelli, ISIS Pertini, Associazione 50&PIÙ, ACLI Lucca. Si ringraziano anche ANSA, Rai Toscana, Rai Radio 3, Movieplayer.it, Film4Life, Festival Scope, A.C.S.I. Associazione Centri Sportivi Italiani, Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), Trenitalia, Fic, Uicc, Cinit, Ucca, Arci, Fedic, Corte Tripoli, Circolo del Cinema di Lucca, Cineforum Ezechiele 25:17, Cinema Centrale, Astra e Moderno, Cinema Arsenale, Università di Pisa, Università degli Studi Firenze, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Pisa al Cinema, Cinema Arsenale, Cineteca Bologna, Cineteca Nazionale, Istituto Musicale Luigi Boccherini, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Associazione Donne all’Ultimo Grido, SPAM! Rete per le arti contemporanee, Lucca Comics & Games, Photolux Festival, Lucca Classica Music Festival.

