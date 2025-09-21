show Pino Daniele
Su RayPlay l’evento show dedicato a Pino Daniele

Da oggi, domenica 21 settembre, è disponibile su RaiPlay PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY, uno sguardo inedito che accompagna lo spettatore nel backstage e nel cuore pulsante di PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE, lo show evento dedicato a PINO DANIELE a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa, tenutosi in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Carolina Di Domenico guida il pubblico attraverso racconti emozionantianeddoti e interviste esclusive ai grandi nomi della musica e con i finalisti del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera, riconosciuto dal MUR Ministero dell’Università e della Ricerca per originalità, innovazione e avanguardia.

PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY vede protagonisti i 10 giovani finalisti del Live Contest che si sono aggiudicati le nomination del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE.

Selezionati nelle fasi di scouting online e nelle successive live audition tenutesi a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio di Musica G. Verdi, i 10 nuovi artisti sono stati presentati nel corso dello show MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE su Rai Radio 2 lo scorso 11 settembre (www.raiplay.it/programmi/musicante-inviaggioconpinodaniele).

Queste le Targhe Oro consegnate nel corso dell’evento:

A cui si sono aggiunte le Targhe Argento:

BOSNIA, ROSITA BRUCOLI, ROSSANA DE PACE, VITTORIA SCIACCA e X GIOVE sono i 5 finalisti del contest che si sono esibiti nell’opening act del concerto con un proprio inedito e un’elaborazione originale / interpretazione di un’opera di Pino Daniele.

Sul palco di Piazza del Plebiscito ROSSANA DE PACE è stata proclamata vincitrice assoluta del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE nel corso dell’evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

La vincitrice, appartenente alla categoria del contest denominata AFAM, ha eseguito “Stella Cometa” di Pino Daniele, accompagnata dai musicisti Giulio Milanesi (chitarra), Alberto Antoniucci (basso) e Alessandro Nitti (batteria), laureati al dipartimento Pop Rock del Conservatorio G. Verdi di Milano.

Questa la motivazione del premio: «Rossana De Pace incarna lo spirito di un Musicante. La sua musica nasce da una forte identità culturale e artistica, capace di esprimersi con autenticità sia attraverso opere originali che attraverso rielaborazioni. La sua proposta vibra sulle frequenze del presente intrecciando memoria e innovazione e costruendo un ponte tra il passato e una visione futura con una forte valenza sociale».

In occasione di PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY è stato conferito a ELISA il “MUSICANTE ACADEMY AWARD”, il riconoscimento promosso dalla Fondazione Pino Daniele incollaborazione con il MUR Ministero dell’Università e della Ricerca per identificare gli artisti che rappresentano un punto di riferimento per i giovani dediti allo studio della musica. Le votazioni sono state espresse dai candidati che hanno partecipato al MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE: ogni candidato e membro della rispettiva band è stato chiamato a indicare tre artisti considerati riferimento per valori quali autenticità, genuinità, umiltà, integrità e serietà verso l’arte, con cui avrebbero desiderato condividere il palco.

L’evento live Pino è – Il viaggio del Musicante porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele che celebreranno, con profondità e impegno, il grande artista (www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

