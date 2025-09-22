Un’Altra Storia: festival diffuso di circo-teatro a Roma

Share

Proseguono gli appuntamenti di UN’ALTRA STORIA, festival diffuso di circo-teatro, organizzato dall’Associazione L’Archimadrita, che fino al 12 ottobre animerà il Quartiere Laurentino e il Teatro Furio Camillo.

Un mese di spettacoli, laboratori, incontri frontali, mostre fotografiche, proiezioni per la sensibilizzazione sulle migrazioni, con l’intento di coinvolgere cittadini di tutte le fasce d’età portando in scena spettacoli di genere teatrale e circense, ed attività culturali collaterali per tutta la cittadinanza.

Si stabilirà in maniera gioiosa e positiva, un dialogo sul tema della normalizzazione delle migrazioni lette come necessità e naturale evoluzione della storia di tutte le popolazioni.

L’incontro frontale – Tavolo di lavoro: “Un’altra storia è possibile!” – Nuove generazioni: artisti e internazionalizzazione apre la agiornata di venerdì 26 settembre ( h 19:30) presso La Vaccheria, via Giovanni L’Eltore 35 – Roma. Un Incontro/Confronto sulle strategie di coinvolgimento dei giovani per le attività culturale di circo teatro. L’incontro, presentato in collaborazione con Outdoor Arts Italia, avrà l’obiettivo di creare un dialogo ed un confronto tra addetti ai lavori nazionali del settore del circo teatro, sulle strategie e le azioni per il coinvolgimento dei giovani nella programmazione e attuazione dei progetti di circo teatro. Il desiderio di coinvolgimento delle fasce di giovanissimi è uno dei focus che accomuna molte realtà nazionali e sarà dunque un’occasione di incontro per operatori di settore, istituzioni invitate e giovanissimi delle scuole di circo e di teatro che vorranno dare il loro contributo al dibattito. L’incontro data la sua natura di confronto sul territorio nazionale, potrà essere seguito e partecipato anche on line.

Si continua, sabato 27 settembre (ore 16) presso Via Silone con lo spettacolo “Parata delle Nuvole” della Compagnia Mantica. Una parata in abiti retrò particolarmente spettacolare con piccole mongolfiere in sospensione condotte dagli artisti Una spettacolare forma di intrattenimento itinerante con artisti su trampoli e a terra. Alle 17 presso il Parcheggio Via Silone angolo Via Govoni va, invece, in scena “Monsieur Barnaba” di Mario Barnaba. Monsieur Barnaba porterà in scena uno spettacolo unico e indimenticabile, mescolando comicità, giocoleria e momenti di pura magia.

Domenica 28 settembre (ore 16) presso il Parcheggio Via Silone angolo Via Govoni è la volta di “Il circo in Valigia” di Gianluigi Capone – Teatro verde. Uno spettacolo di circo adatto per bambini dai 3 ai 99 anni. Un Circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose di immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Piccole storie nascono da Acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni. Successivamente alle 17 va in scena “La Dolce Follia” della Compagnia Teatro nelle Foglie. La Dolce Follia è una storia d’amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione orale, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo. Una trapezista, erede di un’antica famiglia di circo, ha dovuto abbandonare tutto per scappare dalla guerra. Nel suo peregrinare, con l’obiettivo di ricostruire il circo perduto, trova un musicista strampalato in cerca di lavoro.

Lo spettacolo itinerante “Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e Fratelli” della Compagnia Chien Barbù Mal Rasè apre la giornata di sabato 4 ottobre h 16:00presso Via Marinetti / Via Levi.Tutto comincia da Amilcare, gentiluomo ottimista e coraggioso viaggiatore, messi insieme fratelli e sorelle fonda una Gran compagnia di Circo teatro; l’unica, nel mondo conosciuto, a viaggiare su gomma! Infatti avendo egli raccolto molte delle mirabili creature d’acciaio chiamate Velocipedi, Monocicli, Risciò e Tricicli le ha donate ai suoi fratelli, i quali sfrecciano tra le vie della città in Gran Parata. Presso l’ Area verde – Via Gadda, invece, alle ore 17 debutta “Cafè Rouge” della Compagnia Circo Bipolar. Uno spettacolo di circo e teatro di strada energico e dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria. Un’elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupiranno e lasceranno senza fiato. Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri d’altezza sarete trasportati in un mondo in cui terra e aria si fondono creando un’atmosfera di divertimento e suspance. La stessa compagnia tonr ain scena domenica 5 ottobre (ore 16) presso l’ Area verde – Via Gadda con “The Shay street show“, uno spettacolo sempre in continua evoluzione, che unisce la tecnica circense al teatro di strada. Dalla giocoleria di clave e non solo fino all’equilibrismo su scala libera, tutto mixato da una vena umoristica. “The Shay Street Show” è uno spettacolo ad alto contenuto tecnico, energetico e interazione con il pubblico. Con un finale tutto da ridere sulla scala d’equilibrio. A seguire, alle 17, spazio a “Rizoma” della Compagnia Los Filonautas, uno spettacolo Poetico Circense, per una donna e i suoi equilibri su un filo di acciaio. Nella quiete di una giornata qualsiasi, di tanto tempo fa, arrivò una lettera. Sbuffa una locomotiva, un treno da correre, un binario da perdere. Un viaggio come una mappa interiore da svelare, Una donna, le sue valigie cariche di un passato, un presente, un futuro.

L’ultimo fine settimana della rassegna accoglie Happening “Dietro le quinte” venerdì 10 ottobre (ore 16) presso il Teatro Furio Camillo. L’happening vuole dare la possibilità a chiunque sia curioso, di scoprire il dietro le quinte del teatro. Guidati dalla direttrice artistica del Teatro Furio Camillo, il pubblico potrà conoscere i “dietro le quinte” sia dal punto di vista tecnico sia artistico, assistendo alla fase di preparazione ed allestimento dello spettacolo Spaghetti.

A seguire, sempre al Teatro Furio Camillo, alle ore 19, si terrà l’incontro “Migrazioni: dalle danze irlandesi al tip tap”. L’incontro coordinato dall’Associazione sarà una occasione conviviale per conoscere la storia delle migrazioni irlandesi e tenere un focus su come le culture contaminandosi nell’incontro, arricchiscono il proprio bagaglio di tradizioni.

Chiude il festival, sabato 11 e domenica 12 ottobre ( h 18) presso il Teatro Furio Camillo lo spettacolo

“Spaghetti” della Compagnia Materiaviva. Siamo intorno al 1920, sono gli anni delle importanti migrazioni degli italiani oltreoceano. Valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e… di pasta. Gli spaghetti saranno di nuovo sulla tavola, senza sapere se ci sarà una casa, senza sapere quale sarà il futuro, ma quel rito, quell’odore, quel sapere, tutto ciò darà di nuovo forma alla storia familiare, accompagnerà i ricordi e cullerà il sogno di ricominciare. Siamo partiti dall’immagine della valigia piena di pasta, di conserve, di salumi, e da lì vogliamo raccontare storie tanto vere quanto simboliche, storie di un’immigrazione che, nel tempo, si ripete, identica, con altri nomi, altri tragitti, ma straordinariamente sempre uguale. Sono storie di viaggio, sono storie di gente che si sposta per mare e condivide preoccupazioni, speranza, nausee, euforia, paura e, nel nostro caso, spaghetti.

Non mancheranno altre iniziative come “Piccole Storie” a cura della Compagnia L’Orto delle Fate. Letture animate per bambini che si svolgeranno dal 16 al 18 settembre – dal 23 al 25 settembre – dal 30 settembre al 2 ottobre – dal 7 al 9 ottobre alle ore 16 presso la Biblioteca Laurentina – Piazzale Elsa Morante. Un appuntamento dedicato ai più piccoli con uno spettacolo diverso ogni giorno che parte dalla lettura animata di libri per bambini sul tema delle migrazioni e dei viaggi necessari ai popoli per salvarsi. Lo spazio della biblioteca verrà strutturato con un corner scenografato da Lisa Di Cerruti che riprodurrà un libro “abitabile” e valigie dei primi del novecento per accogliere bimbi e famiglie in uno spazio speciale e fortemente evocativo di una atmosfera vintage primi novecento.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci