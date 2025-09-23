Sono 11 le tracce che compongono “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa in uscita il 10 ottobre (Preorder: https://annalisa.lnk.to/maiosonofuoco).
Questi i titoli delle canzoni annunciati oggi sui social, un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale.
- DIPENDE
- PIAZZA SAN MARCO feat Marco Mengoni
- DELUSA
- ESIBIZIONISTA
- MASCHIO
- AVVELENATA feat Paolo Santo
- EMANUELA
- CHIODI
- IO SONO
- AMICA
- UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI
Il titolo dell’album suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora,
consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.
Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero.
Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.
Con l’ingresso del suo ultimo singolo “Piazza San Marco” con Marco Mengoni nella top 10 della classifica Fimi/Gfk, Annalisa ha segnato un nuovo record, è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale. 52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify, sono alcuni dei numeri che si sommano agli oltre 250 Mila biglietti venduti per i suoi concerti solo nel 2024.
Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners) e si aggiungo alcune date sold out nel calendario: il 15 novembre a Jesolo, entrambe le date di Milano del 28 e 29 novembre e il 13 dicembre a Torino.
Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it:
sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT
Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo
martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena
venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele
venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio
Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio
mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena
sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT
Comunicato Stampa: Elena Tosi