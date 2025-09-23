Annalisa

“Ma io sono fuoco” il nuovo album di Annalisa

23 Settembre 2025


Sono 11 le tracce che compongono “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa in uscita il 10 ottobre (Preorder: https://annalisa.lnk.to/maiosonofuoco). 

Questi i titoli delle canzoni annunciati oggi sui social, un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale. 

  1. DIPENDE 
  2. PIAZZA SAN MARCO feat Marco Mengoni 
  3. DELUSA 
  4. ESIBIZIONISTA 
  5. MASCHIO 
  6. AVVELENATA feat Paolo Santo 
  7. EMANUELA 
  8. CHIODI 
  9. IO SONO 
  10. AMICA 
  11. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI 

Il titolo dell’album suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, 

consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare. 

Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero. 

Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere. 

Con l’ingresso del suo ultimo singolo “Piazza San Marco” con Marco Mengoni nella top 10 della classifica Fimi/Gfk, Annalisa ha segnato un nuovo record, è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale. 52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify, sono alcuni dei numeri che si sommano agli  oltre 250 Mila biglietti venduti per i suoi concerti solo nel 2024.  

Annalisa tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners)  e si aggiungo alcune date sold out nel calendario: il 15 novembre a Jesolo, entrambe le date di Milano del 28 e 29 novembre e il 13 dicembre a Torino. 

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT 

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo 

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena 

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum 

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT 

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT 

martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele 

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio 

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio  

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena 

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT 

Comunicato Stampa: Elena Tosi


