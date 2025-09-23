Cesare Cremonini un anno di successo per “Alaska Baby”

Share

Esattamente un anno fa usciva Ora che non ho più te. Un anno di incredibili successi: è l’unico brano in Italia a non essere mai uscito dalla top 40 (FIMI/GFK), rimanendo stabilmente in classifica per oltre un anno, un caso unico nel panorama musicale italiano contemporaneo a testimonianza di un successo che va oltre le mode e i tempi. È stato il brano più suonato dalle radio nelle ultime 52 settimane, ha conquistato il n.1 della classifica (fimi/GFK) e il n.1 della classifica earone per 6 settimane, 2 certificazioni Platino con oltre 400.000 copie e 100 milioni di stream totali accumulati e 50 milioni di visualizzazioni.

Ad un anno di distanza, da oggi, sarà in tutte le radio in Italia il brano Alaska baby, traccia apripista dell’album omonimo (Platino).

In questo brano il cantautore si spinge oltre i propri confini artistici, continuando a sperimentare e confermandosi uno degli artisti più coerenti e al tempo stesso più mutevoli del panorama italiano.

Dalle esibizioni live di questa estate durante il tour “CREMONINI LIVE ‘25” nasce il video che accompagna l’uscita del brano, disponibile da oggi su YouTube.

L’album “ALASKA BABY” è uscito lo scorso anno e, oltre a Ora che non ho più te rimasto per 6 settimane al n.1 della classifica radio (EarOne), include i singoli San Luca con Luca Carboni e Nonostante Tutto con Elisa, certificato Oro e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali e in radio quest’estate.

Questi numeri testimoniano come la musica di Cremonini oggi sia in grado di arrivare ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, con la voglia di esplorare territori nuovi, senza perdere la propria identità.

“CREMONINI LIVE ‘25”, cheha conquistato gli stadi italiani quest’anno, ha venduto oltre 600.000 biglietti e sancito la consacrazione definitiva del talento scenico di Cesare Cremonini.

Il prossimo anno, invece, “CREMONINI LIVE26” toccherà alcuni luoghi iconici della musica: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).

