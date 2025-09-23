Ritorna la quarta edizione di MTR | musica – teatro – ricerca

Share

Ritorna, con la quarta edizione, MTR | musica – teatro – ricerca, lo spazio di produzione e ricerca dedicato ai linguaggi artistici contemporanei nella loro trasversalità, prodotto dalla Fondazione Il Canto di Virgilio in collaborazione con l’Associazione Quidra.

La rassegna di sei appuntamenti, in programma a Napoli dal 3 ottobre al 20 novembre 2025, si consolida come un crocevia dove la musica d’avanguardia dialoga con il teatro filosofico, la danza e le arti visive, dando vita a produzioni inedite e site-specific.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la Domus Ars di via Santa Chiara 10 (Napoli), con un significativo appuntamento al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo.

MTR 2025 gode della collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dell’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR e dell’Associazione Quidra. E’ prodotta con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania,

La direzione artistica è di Rosalba Quindici.



“Mtr vuole essere uno spazio di ricerca sulla contemporaneità attraverso i linguaggi della musica e del teatro filosofico. Come direttrice artistica – ma ancor prima come compositrice –, mi interessava coniugare due intenti: realizzare l’aspirazione di autori e interpreti a esprimersi in maniera originale e offrire al pubblico l’occasione per fruire di eventi inediti e per certi versi inconsueti. Grazie alla Fondazione Il Canto di Virgilio, che ha creduto nel progetto, la rassegna è diventata una realtà consolidata che spero contribuisca sempre più a collocare Napoli in una cornice mitteleuropea.” Rosalba Quindici, Direttrice artistica della rassegna Mtr

La quarta edizione si articola in sei appuntamenti:

Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 19.00 – Domus Ars (Via S. Chiara, 10 – Napoli) presentazione del programma e conferenza inaugurale del compositore e direttore d’orchestra Tonino Battista sul “Satyricon” di Bruno Maderna.



Giovedì 9 Ottobre 2025, ore 20.30, e venerdì 10 Ottobre, ore 19.00 – Teatro Galleria Toledo (Via Concezione a Montecalvario, 34 – Napoli) teatro filosofico musicale con “Tiresiə reloaded – Fantasia giocosa sull’identità di genere“, testo e regia di Rosario Diana.

Con Andrea Renzi, Cecilia Lupoli, Martina Di Leva, Antonio Elia (attori) e Arianna Montella (danzatrice). Scenografia di Nera Prota, in collaborazione con Rebecca Carlizzi e Arianna Canfora.



Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 19.00 – Domus Ars vernissage mostra fotografica

“Salta i confini” di Francesco Blenx.



Venerdì 7 Novembre 2025, ore 19.00 – Domus Ars concerto per trombone contemporaneo con Raffaele Marsicano. Musiche di Berio, Stockhausen, Ceccarelli, Maldonado, Marsicano.

Venerdì 14 Novembre 2025, ore 19.00 – Domus Ars concerto di Selene Framarin in “Confini sonori: il clarinetto tra colto e popolare“.

Brani di Berio, Widmann, Marais, Padre Komitas.

Giovedì 20 Novembre 2025, ore 19.00 – Domus Ars concerto di chiusura con

Francesco D’Orazio, “Il violino da Bach a Hosokawa“. Verranno eseguiti brani di Bach, Berio, Hosokawa, Saariaho, Sciarrino.

MTR | musica > teatro > ricerca non è una semplice rassegna, ma un progetto organico di ricerca sulla contemporaneità. Con la sua dimensione trasversale rappresenta uno spazio di sperimentazione, nel quale, accanto a proposte delle avanguardie storiche, trovano posto brani e lavori inediti e site-specific.

La rassegna si articola su tre assi fondamentali:

Promozione della ricerca musicale, con iniziative di respiro nazionale e internazionale, che coinvolgono musicisti e performer di alta caratura per valorizzare e rinnovare il repertorio contemporaneo.

Indagine teorico-critica attraverso gli strumenti dell’arte, con il teatro filosofico-musicale di Rosario Diana, che affronta temi cruciali della nostra epoca, come l’identità di genere (in “Tiresiə reloaded”), le migrazioni e le marginalità.

Ricerca e Publicazione: i risultati delle attività di ricerca confluiscono in pubblicazioni su riviste scientifiche di alto profilo, come la rivista “Research Trends in Humanities” e il collegato “Quaderno PTH – Performative Thinking in Humanities” (Federico II Editoriale – https://serena.sharepress.it/index.php/rth/issue/view/808), garantendo una ricaduta duratura oltre l’evento performativo.

Tutte le opere sono coprodotte da Fondazione “Il Canto di Virgilio”, in collaborazione con l’Associazione Quidra e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.



“Con Mtr la Fondazione Il Canto di Virgilio rinnova il suo impegno nel creare un ponte tra la ricerca umanistica e la scena artistica, offrendo al pubblico occasioni di incontro tra pensiero e creatività. Crediamo che solo favorendo la complicità tra ricerca e arti performative si possano generare nuove forme di bellezza e di conoscenza da condividere con la comunità.” Carlo Maria Faiello, Presidente della Fondazione Il Canto di Virgilio.

