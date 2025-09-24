Simone Cristicchi quattro appuntamenti a teatro

Dopo il grande successo delle date estive del Live “Dalle Tenebre alla Luce”, che ha visto Simone Cristicchi protagonista delle principali piazze italiane [trailer youtube], l’artista torna in autunno con quattro speciali appuntamenti in venue teatrale che chiuderanno il Tour Concerti 2025 e rappresentano l’ideale proseguimento del suo viaggio musicale e umano.

Il teatro è da sempre la dimensione più intima e suggestiva di Simone Cristicchi,  basti pensare al successo dello spettacolo “Franciscus” che ha registrato un’affluenza record di pubblico. Il teatro è il luogo in cui la sua musica trova nuova vita, con parola e melodia che respirano insieme e restituiscono appieno la sua natura di cantattore. In questa cornice Cristicchi si svela nella sua essenza più autentica: poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi e intrecciare canzoni, racconti e riflessioni, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza dal forte impatto emotivo, capace di toccare corde intime e collettive.

Con il Live “Dalle Tenebre alla Luce” Cristicchi torna, dopo anni, alla propria musica dal vivo per celebrare vent’anni di carriera, in uno spettacolo-itinerario che attraversa le tappe più significative: dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell’ultimo concept-album. In scaletta i brani più rappresentativi del suo percorso, da “Ti regalerò una rosa” a “Studentessa Universitaria”, passando per “Meno Male (Che c’è Carla Bruni)” e “Sette miliardi di felicità”, insieme al recente “Quando sarai piccola”, premiato con il Premio Lunezia, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” a Sanremo, il Premio Bigazzi per la migliore composizione e il Premio Roma Videoclip SIAE quale miglior Video musicale 2025.  È un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano, nel segno della contaminazione tra musica, teatro e poesia, per un’esperienza intensa e autentica.

A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato che, in commistione con la storica band di Cristicchi, darà vita a una inconfondibile cifra stilistica: un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

Prevendite al link:  https://linktr.ee/CristicchiTour

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music & Arts. Queste le date confermate:
1 novembre – ROMA, Auditorium Conciliazione
4 novembre – BOLOGNA, Teatro Duse
8 novembre – CASCINA (PI), Città Del Teatro
14 novembre – LEGNANO (MI), Teatro Galleria

Simone Cristicchi – voce e chitarra
Riccardo Corso – chitarre, mandolino e bouzuki
Andrea Rosatelli – basso e contrabbasso
Riccardo Ciaramellari – pianoforte, fisarmonica e tastiere
Valter Sacripanti – batteria e percussioni
Gnu Quartet:
Stefano Cabrera – violoncello
Raffaele Rebaudengo – viola
Francesca Rapetti – flauto traverso
Roberto Izzo – violino

Comunicato Stampa: Viviana Tasco – IMARTS


