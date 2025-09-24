RAF torna dal vivo con 16 date nei teatri 

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Continua la festa in musica per i 40 anni di Self Control: alla luce del successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M.

Inaugurato lo scorso 23 maggio dal palco del Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto in anteprima, proseguirà il prossimo autunno, da ottobre 2025 nelle principali città italiane.

Farà tappa: il 30 ottobre al Teatro Mancinelli di Orvieto (TR); il 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; il 6 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (AN); l’8 novembre al Teatro Colosseo di Torino; il 13 novembre al Teatro Duse di Bologna; il 15 novembre al Teatro Sociale di Mantova; il 16 novembre al Teatro Lirico di Milano; il 21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; il 22 novembre al Teatro Clerici di Brescia; il 24 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento; il 25 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI); il 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma; il 29 novembre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino; il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli; il 4 dicembre al Teatro Team di Bari; 11 dicembre al Teatro Odeon di Biella. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

I biglietti per i live di “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it. I biglietti per le nuove date a Senigallia (AN) e a Biella saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di lunedì 22 settembre.

Sedici appuntamenti live per celebrare una carriera ricca di classici ed una hit che resta sempre sulla cresta dell’onda. La favola di Raf continua con un viaggio musicale scandito da un metronomo di successi: Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore e i brani più recenti.

«Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente – specifica Raf – Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci- non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni».

40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Raf ha scritto e ha realizzato brani che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese. È il caso di Self Control amato da milioni di persone in tutto il modo, in vetta alle classifiche in tutto il mondo: un vero e proprio fenomeno evergreen che rappresenta ancora oggi un inno al senso di libertà, continua a viaggiare senza controllo e ad essere cantato dalle nuove generazioni. Self Control ha la potenza di restare una hit, una pietra miliare della musica italiana, unica: è sempre tendenza. Nasce da un giro di chitarra rock e segna l’inizio di un decennio cult: è stato il singolo che ha portato alla ribalta Raf facendolo conoscere al pubblico italiano e a quello internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana.

Senza dimenticare il suo vasto repertorio ricco di canzoni di successo, tra cui Il battito animale, Infinito, Cosa Resterà degli anni ’80.

Raf ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni di carriera anche con l’uscita di un nuovo EP celebrativo: “RAF40: THE UNRELEASED DUETS” (Sugar/Girotondo E.M.), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Una raccolta preziosa che unisce i brani del padre dell’italo disco e del pop in Italia, rivisitati in chiave moderna grazie alla collaborazione con alcuni dei produttori e degli artisti più talentuosi della scena attuale: Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante.

“RAF40: The Unreleased Duets” rappresenta un ponte tra passato e futuro, un tributo alla sua straordinaria carriera e al pubblico che lo ha accompagnato in questo lungo viaggio musicale. Tra le tracce principali dell’EP: La Danza della Pioggia e Lacrime e Fragole, due successi senza tempo riproposti con una veste innovativa grazie alla produzione di Bassi Maestro, che dona ai brani una nuova profondità sonora; Il Battito Animale, una delle hit più amate di RAF, rivisitata dai talentuosi Ackeejuice Rockers e arricchita dal featuring di J-Ax, per una versione vibrante e sorprendente. E inoltre Cosa Resterà degli Anni ‘80, cantata insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ne ha curato anche la produzione, registrata e mixata da Taketo Gohara, impreziosita dall’orchestra italiana del cinema di Ennio Morricone, diretta e arrangiata dal Maestro Stefano Nanni; Infinito, una delle ballate più rappresentative, reinterpretata insieme a Levante e prodotta dallo stesso RAF, in un duetto intenso e emozionante; Due, un gioiello pop contemporaneo prodotto da Lvnàr e arricchito dalla voce di Elodie, per una versione che unisce eleganza e modernità.

RAF SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE

Info: www.friendsandpartners.it

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency