Rose Villain
Rose Villain ph. Francesco Prandoni

Rose Villain buona la prima al Forum di Milano

Redazione 24 Settembre 2025 Artisti, In Eventi, In News, Tour, Tour 2025 Lascia un commento 92 Visite


Ieri non è stato solo un concerto bensì un’esperienza totale, un trionfo tra coreografie, scenografie immersive e la magia che Rose Villain ha portato sul palco.

Ogni dettaglio scenico ha contribuito a un concerto che ha superato i confini del live, con una produzione e una performance di livello internazionale. Di seguito alcuni dei momenti principali dello show:

  • L’ingresso di Rose Villain, che ha aperto il concerto con un impatto fortissimo, accolta da un palco monumentale fatto di ledwall, passerelle e un second stage circolare. Un inizio che ha subito trasformato l’arena in un grande spettacolo di luci.
  • L’annuncio di “bollicine”: il nuovo singolo presentato con un’esibizione magica, tra riflettori e migliaia di bolle, che hanno creato un momento collettivo sospeso e suggestivo.
  • Rose che si esibisce seduta su una luna sospesa al centro del palco.
  • Durante “TRASPARENTE” e “CLICK BOOM!” la pioggia è iniziata a scendere su di lei e i ballerini come in un videoclip o in un film di caratura internazionale. 
  • I duetti con gli ospiti speciali: Elisa, Lazza, Annalisa, Gaia, Bresh e Chiello hanno condiviso il palco con Rose, regalando collaborazioni dal vivo hanno dato ancora più energia e intensità allo show.
  • Le coreografie e il corpo di ballo, inoltre, hanno reso ogni brano una potente performance visiva. 

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS


Tags

Guarda anche...

Caroline Pagani

La vincitrice della Targa Tenco, Caroline Pagani in scena a Milano

“PAGANI PER PAGANI” dell’attrice e cantante CAROLINE PAGANI ha ottenuto la vittoria della Targa Tenco 2025 come …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2025, All Rights Reserved

Policy immagini