Rose Villain buona la prima al Forum di Milano

Ieri non è stato solo un concerto bensì un’esperienza totale, un trionfo tra coreografie, scenografie immersive e la magia che Rose Villain ha portato sul palco.

Ogni dettaglio scenico ha contribuito a un concerto che ha superato i confini del live, con una produzione e una performance di livello internazionale. Di seguito alcuni dei momenti principali dello show:

L’ingresso di Rose Villain, che ha aperto il concerto con un impatto fortissimo, accolta da un palco monumentale fatto di ledwall, passerelle e un second stage circolare. Un inizio che ha subito trasformato l’arena in un grande spettacolo di luci.

L’annuncio di “bollicine”: il nuovo singolo presentato con un’esibizione magica, tra riflettori e migliaia di bolle, che hanno creato un momento collettivo sospeso e suggestivo.

Rose che si esibisce seduta su una luna sospesa al centro del palco.

Durante “TRASPARENTE” e “CLICK BOOM!” la pioggia è iniziata a scendere su di lei e i ballerini come in un videoclip o in un film di caratura internazionale.

I duetti con gli ospiti speciali: Elisa, Lazza, Annalisa, Gaia, Bresh e Chiello hanno condiviso il palco con Rose, regalando collaborazioni dal vivo hanno dato ancora più energia e intensità allo show.

Le coreografie e il corpo di ballo, inoltre, hanno reso ogni brano una potente performance visiva.

