I big della musica e spettacolo contro la violenza sulle donne

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Domani, giovedì 25 settembre, Piazza del Plebiscito a NAPOLI ospiterà l’evento, già sold out, UNA NESSUNA CENTOMILA, il concerto straordinario in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5.

Giunta alla sua terza edizione, UNA NESSUNA CENTOMILA arriva per la prima volta al Sud Italia. Una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.

Con ANNALISA, ARIETE, BIGMAMA, BRUNORI SAS, COEZ, ELISA, ELODIE, EMMA, ERMAL META, FIORELLA MANNOIA, ANNA FOGLIETTA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GIGI D’ALESSIO, MALIKA AYANE, NOEMI, PAOLA TURCI, RKOMI, ROSE VILLAIN, VERONICA GENTILI.

E con la partecipazione amichevole di AMADEUS.

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti €500.000, ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti proposti dai centri, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze:

– CALABRIA – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – €50.000 euro

– CALABRIA –Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro –€50.000 euro

– CAMPANIA – Associazione Arcidonna Napoli –€50.000 euro

– FRIULI VENEZIA GIULIA – G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste –€50.000 euro

– LOMBARDIA – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia –€50.000 euro

– LOMBARDIA – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano –€50.000 euro

– PUGLIA – Associazione Io Sono Mia, Bari –€50.000 euro

– SARDEGNA – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari –€50.000 euro

– SICILIA – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa –€50.000 euro

– SICILIA – Telefono Rosa Sicilia, Catania – €50.000 euro

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

L’evento, organizzato e prodotto da Friends & Partners, è realizzato con il sostegno della Regione Campania e di Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione. In occasione dell’evento, la Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, lancia una masterclass aperta ad associazioni e istituzioni del territorio: una vera chiamata alle arti per mettere al centro il tema della violenza di genere.

UNA NESSUNA CENTOMILA ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e AssoConcerti e il supporto del Comune di Napoli.

Main Partners di UNA NESSUNA CENTOMILA: AXA Italia, Fineco, Frecciarossa di Trenitalia (treno ufficiale).

Alpitour World è supporter dell’evento UNA NESSUNA CENTOMILA.

La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l’empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema e per supportare progetti di educazione all’affettività nelle scuole. Per info: www.unanessunacentomila.net.

Le edizioni precedenti di UNA NESSUNA CENTOMILA hanno prodotto risultati eccezionali.

In occasione di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) nel 2022, sono stati raccolti 2.000.000 euro, distribuiti a 7 centri antiviolenza, mentre l’anno scorso, da quanto ricavato con l’evento all’Arena di Verona, sono stati destinati 900.000 euro a 21 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

Queste le sette artiste protagoniste dell’evento del 2022 a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia): Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. Al loro fianco si sono esibiti Caparezza, Brunori Sas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez ed Eros Ramazzotti.

Questi gli artisti ospiti sul palco delle due serate all’Arena di Verona del 2024: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Lorenza Nervitto