Dopo un’estate di grandi successi con il Nostalgia Summer Tour alle battute finali, che la sta vedendo protagonista in più di 30 appuntamenti in tutta Italia, Noemi si prepara a vivere un autunno altrettanto intenso, arricchito da nuovi progetti e sfide artistiche.

Oltre all’esperienza televisiva come giudice di Io Canto Family su Canale 5, l’artista sarà infatti protagonista anche in radio: da venerdì 3 ottobre, ogni settimana dalle 15.00 alle 16.00, condurrà su Rai Radio 1 il nuovo programma Non solo parole, un appuntamento che le permetterà di portare la sua voce e la sua sensibilità in una veste inedita, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso artistico e raccontando la musica italiana in un’esplorazione della storia della nostra canzone, tra aneddoti, ascolti guidati e interviste.

Parallelamente, Noemi si prepara a tornare sul palco con il Nostalgia Indoor Tour, la tournée nei teatri prodotta da Friends & Partners che culminerà il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, la sua prima volta su uno dei palchi più importanti della Capitale. La tournée prenderà il via con una data zero il 13 novembre al Teatro San Domenico di Crema.

Per motivi organizzativi il concerto inizialmente previsto il 5 dicembre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania, è stato anticipato al 3 dicembre 2025 presso la stessa location. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Sul palco, Noemi porterà tutti i grandi successi del suo repertorio e le canzoni del suo ultimo album NOSTALGIA, uscito lo scorso 28 febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy: un viaggio sonoro tra ricordi ed emozioni, arricchito da influenze blues, cantautorato contemporaneo e ballad intense, con la partecipazione di importanti nomi della scena italiana come Colapesce, Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa e Tony Effe.Non mancheranno i due brani con cui Noemi ha colorato l’estate 2025: “Non sono io”, una ballata intensa e introspettiva che riflette sull’amore e sull’autenticità in un mondo dominato dalla tecnologia, e “Oh ma”, il travolgente featuring con Rocco Hunt che unisce ritmo e freschezza alla sua voce inconfondibile.

CALENDARIO “NOSTALGIA SUMMER TOUR”:

4 luglio – POPPI (AR) – ANTEPRIMA MENGO MUSIC FEST

10 luglio – ARCO (TN) – IL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 2025

14 luglio – MIRANO (VE) – MIRANO SUMMER FESTIVAL

17 luglio – CERVERE (CN) – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

18 luglio – VARALLO SESIA (VC) – ALPAA – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

19 luglio – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

27 luglio – MOLA DI BARI (BA) – FESTA DEL MARE

28 luglio – POMPEI (NA) – PIAZZA SCHETTINI

29 luglio – MONTECASSIANO (MC) – PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

2 agosto – PORTO SAN PAOLO (SS) – PIAZZA GARIBALDI

6 agosto – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – FESTIVAL EMOZIONI IN MUSICA

7 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI SUMMER FESTIVAL

11 agosto – PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) – AREA CONCERTI

20 agosto – SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) – PIAZZA SAN CALOGERO

22 agosto – NOTO (SR) – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

23 agosto – CASTEL DI JUDICA (CT) – PRE PARCO COMUNALE

24 agosto – FOGGIA – AREA CONCERTI VIA ZARA

30 agosto – SARNO (SA) – PIAZZA CINQUE MAGGIO

4 settembre – VARZI (PV) – VILLA MANCINI

5 settembre – MISTRETTA (ME) – PIAZZA SAN FELICE

6 settembre – MILAZZO (ME) – LUNGOMARE

8 settembre – UTA (CA) – PIAZZA SANTA MARIA

15 settembre – CODIGORO (FE) – PIAZZA MATTEOTTI

16 settembre – LANCIANO (CH) – PIAZZA PLEBISCITO

17 settembre – RENDE (CS) – AREA CONCERTO VIA ROSSINI

20 settembre – CALANGIANUS (SS) – PIAZZA CENTRALE

22 settembre – LAGONEGRO (PZ) – PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

23 settembre – DELICETO (FG) – PIAZZA BELVEDERE

26 settembre – VERONA – FESTIVAL DELLA BELLEZZA – TEATRO ROMANO

27 settembre – CONEGLIANO (TV) – PIAZZA CIMA

CALENDARIO NOSTALGIA INDOOR TOUR

13 novembre 2025 – Crema, Teatro San Domenico – DATA ZERO (nuova data)

17 novembre 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 novembre 2025 – Torino, Teatro Concordia

21 novembre 2025 – Milano, Teatro Dal Verme – SOLD OUT

26 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

28 novembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

1 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

3 dicembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan – anticipo della data del 05/12

4 dicembre 2025 – Palermo, Teatro Golden – SOLD OUT

9 dicembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

11 dicembre 2025 – Bari, Teatro Team

15 dicembre 2025 – Bologna, Teatro Duse

20 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

