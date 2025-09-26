Tate McRae in radio con “Tit For Tat”

Share

Esce oggi, venerdì 26 settembre, “TIT FOR TAT” (RCA Records / Sony Music), il nuovo brano della pop star multiplatino TATE MCRAE, che l’artista ha annunciato a sorpresa ieri sera sui propri social (LINK).

È inoltre disponibile il suo terzo album “SO CLOSE TO WHAT”, con cui Tate McRae ha debuttato per la prima volta al #1 nella Billboard 200 statunitense e ha conquistato #1 in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svizzera, Portogallo, Austria, #2 in UK, Germania, Svezia e Danimarca, #3 in Spagna, #4 in Francia e #5 in Finlandia.

“SoClose to What” è scritto e prodotto con gli hitmaker Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels, e molti altri.

TATE MCRAE

Cantante, cantautrice e ballerina, Tate McRae ha ottenuto oltre 12,4 miliardi di stream in carriera e diversi primi posti nella Top 40. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui quello di artista dell’anno ai JUNO Awards 2024, nomination per cinque Billboard Music Awards, tre MTV VMA, più People’s Choice Awards e iHeartRadio Music Awards. È stata inserita nella lista Power of Young Hollywood di Variety del 2022, nella lista 21 Under 21 di Billboard per quattro anni consecutivi e nella lista 30 Under 30 di Forbes del 2021, dove è stata la musicista più giovane della lista.

Il singolo di Tate “you broke me first”, certificato 4 volte platino dalla RIAA, ha accumulato oltre 2,4 miliardi di stream dalla sua uscita nel 2020. Ha collaborato con diversi artisti, tra cui Regard & Troye Sivan per la loro hit dance numero 1 “You”, Khalid per il brano “working”, Tiësto per “10:35” e Jeremy Zucker per il suo singolo virale “that way”. Il suo album di debutto del 2022, “i used to think i could fly”, è arrivato al primo posto della Global Top Albums Debut Chart di Spotify e si è piazzato nella Top 10 in diversi Paesi alla sua uscita.

Nel 2023, la cantante di Calgary ha pubblicato il suo attesissimo secondo album “THINK LATER”, catapultando Tate nella celebrità del pop. L’album ha debuttato al numero 4 della classifica degli album di Billboard e ha ottenuto oltre 4,2 miliardi di streaming in tutto il mondo.

A febbraio 2025 è uscito il suo terzo album “So Close To What”, con cui Tate McRae ha debuttato per la prima volta al #1 nella Billboard 200 statunitense e ha conquistato #1 in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svizzera, Portogallo, Austria, #2 in UK, Germania, Svezia e Danimarca, #3 in Spagna, #4 in Francia e #5 in Finlandia. A marzo, Tate ha iniziato il suo tour mondiale “Miss Possessive Tour” con 80 date in Sud America, Europa, Regno Unito e Nord America, arrivando anche in Italia per un’unica data a giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

La sua versatilità come interprete ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Che si tratti di una potente performance vocale o di una energica coreografia, Tate porta su ogni palco una miscela unica di arte e autenticità.

