Sophie and The Giants pubblica oggi “Pink Champagne”

L’artista multiplatino SOPHIE AND THE GIANTS annuncia l’uscita del mini-album di debutto intitolato “00:00” (ovvero “Midnight”), in arrivo il 24 ottobre.

Ad anticipare il disco, l’artista pubblica oggi il nuovo singolo “PINK CHAMPAGNE”, disponibile in radio e in digitale.

A proposito del progetto SOPHIE racconta: «È la colonna sonora del momento in cui l’orologio segna mezzanotte – quando il giorno finisce, ne inizia uno nuovo e tutto sembra possibile. È la fine di un capitolo e la scintilla che dà il via ad uno nuovo, una corsa sfrenata attraverso il caos notturno, la seduzione e la scoperta di sé senza paura.

PINK CHAMPAGNE è la mia confessione di mezzanotte – un brindisi glamour all’autorealizzazione e al lasciarsi andare, senza freni. È quella sensazione pericolosa e, al tempo stesso, eccitante che si verifica quando sei indeciso se abbandonarti al caos oppure no. Questo brano è il mio atto finale del mio attuale percorso e segna l’inizio di una nuova era musicale».

A novembre SOPHIE AND THE GIANTS partirà per il suo prossimo tour nel Regno Unito e in Europa. Per i fan italiani l’appuntamento è il 27 novembre a Milano ai Magazzini Generali.

Una delle voci più fresche ed emozionanti del panorama internazionale, da quando SOPHIE si è affacciata sulla scena musicale sfornando hit dopo hit si è presto imposta come indiscussa regina delle classifiche radio. SOPHIE AND THE GIANTS è infatti l’artista più ascoltata nella classifica Earone Airplay Dance 2024.

